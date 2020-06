El gran Juárez y la libertad de prensa, siempre estarán indisolublemente unidos en el tiempo y por tanto en nuestra historia patria.







Como lo hemos reseñado, una y otra vez, el día de la ’Libertad de Prensa’ del 7 de junio de cada año, fue instituido por los dueños de los periódicos diarios para lisonjear al Presidente de la República en turno; se celebraba con un gran banquete al que le llamaba, precisamente ’La Comida de la Libertad de Prensa’, la idea surgió del coronel José García Valseca, en aquel tiempo propietario de la cadena de periódicos que llevaba el apelativo de sus apellidos.







Lo anterior, desde luego tenía que ver con la empresa gubernamental Productora e Importadora de Papel, S. de A. PIPSA, con el que el gobierno favorecía y controlaba a los editores. Era de tal manera privado el ágape anual, que los verdaderos periodistas no podían asistir, puesto que el boleto de entrada por su alto costo era imposible que lo pudiera pagar un modesto reportero. Sólo entraban los designados para cubrir el acto que se llevaba a cabo en los salones más elegantes de aquel entonces.







Seguramente, por cuestiones de la pujanza de los periodistas, la conmemoración tomó carta de naturaleza entre las filas de los reporteros, muchos le siguen designando ’Día de la Libertad de Prensa’, otros, seguramente en repudio del pasado, la han bautizado como ’Día de la Libertad de Expresión’, desde luego que ninguna de estas denominaciones están reñidas entre sí. Valen ambas y no es motivo de discusiones y menos de procaces cuestionamientos.







Por ello es mejor pasar al siguiente explicativo lanzado precisamente en redes sociales el pasado domingo 7 de junio: ’Hoy es día de ‘La libertad de expresión en Mexico’, esta contribuye a ejercer la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. Es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana.







Esta efeméride se remonta a los tiempos de Benito Juárez, ‘El Benemérito de las Américas’, quien legisló para que los mexicanos se expresaran libremente.







La lucha por la libertad de expresión comienza por respetar la libertad de los demás a decir lo que sienten, aunque no estemos de acuerdo con sus razonamientos’.







El pensamiento es de mi apreciado y respetado amigo, el académico Iñaki Alzugaray, colega en el Consejo Ciudadano Consultivo del Canal del Congreso de la Unión, experto en medios de comunicación y catedrático muy prestigiado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.







Por motivos de espacio, hasta ahora menciono a los compañeros morelenses que emprendieron el viaje al eterno éter en el año anterior a este 7 de junio y cuyos nombres han quedado para la historia en la placa correspondiente en el ’Monumento a la Libertad de Expresión’, único en su género, de Cuernavaca, Morelos: Rosendo Álvarez; Angélica Tavares Hernández, Héctor Horacio Campero Villalpando, Andrea Valeria Grautoss, Octavio Raziel García Ábrego, Isaías Cano Morales. Fernando Diez de Urdanivia, José Cianci David, Luis Miguel Santamaría Morales, José Castro Villafuerte, Simón Hipólito Castro, Mario Paredes Larrango y Miguel Ángel García Tapia. In Memóriam.







