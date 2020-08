Jubilados y pensionados reclaman al ISSSTE diálogo y medicamentos

• A pesar de la pandemia se ven en la necesidad de salir a las calles, reprochan



Integrantes de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron en la sede central del ISSSTE, en Buenavista, ciudad de México, para exigir a su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, la reanudación de las Mesas de Trabajo para resolver sus problemáticas económicas, de salud y para darle solución al Pliego Petitorio.



A pesar de la emergencia sanitaria que conlleva la pandemia por el coronavirus, los afectados dijeron que ’nos vemos en la necesidad de salir a las calles’ tras señalar que se manifiestan, con fundamento en sus derechos constitucionales, con todas las medidas de prevención, para exigir a la Institución atención a sus demandas.



Mediante un escrito, dirigido al Pueblo de México, a las Organizaciones Sociales Democráticas y a la prensa nacional, este gremio urgió la atención a sus requerimientos debido a que ’por lo menos 250 jubilados y pensionados han fallecido por COVID 19’.



Exponen en su manifiesto: ’Qué esta pandemia ha generado gastos de los jubilados y pensionados para cuidar su salud, por lo cual han requerido solicitar préstamos, los cuales deben ser otorgados de forma directa, la opción del sorteo decretado por las autoridades no siempre beneficia a los jubilados que más lo necesitan’.



También, reiteran la exigencia de cancelar la Unidad de Medida y Actualización -UMA- como referente para el cálculo de las pensiones, ’porque es inconstitucional y disminuye de manera creciente el monto de nuestras pensiones’.

Piden que éstas (pensiones), de acuerdo a la ley se deben pagar en salarios mínimos, por lo que anunciaron que interpondrán un Amparo contra esta medida en un Juzgado Federal a más tardar el mes de noviembre.



’Exigimos la instalación de la mesa de trabajo acordada con el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE en la reunión de trabajo celebrada el 19 de febrero de 2020, para resolver la problemática económica que afecta a los jubilados y pensionados, derivado del carácter del sistema de créditos hipotecarios operados por esta institución de vivienda social, cuyos montos y deuda se han vuelto impagables’, destacan en su documento



Además, afirman que muchos compañeros han pagado ya el doble del préstamo otorgado y aún siguen endeudados, por lo que ’urge renegociar y reestructurar el adeudo bajo un esquema viable y no de carácter usurero’.

Además, este sector de la población mexicana, exige en su manuscrito, la derogación de la Reforma al ISSSTE del 2007 que, privatizo las pensiones con la imposición de las cuentas individuales, a través de las Afores, pues éstas no garantizan una pensión digna a los futuros jubilados. ’Estamos decididos a recuperar el carácter solidario, intergeneracional y colectivo del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, sin Afores’, advierten.



Por último, mencionan que con el objetivo de retomar los planteamientos hechos por la Asamblea Nacional de Pensionados y Jubilados de la CNTE y, encontrar una solución satisfactoria a sus justas demandas, esperan celebrar una reunión de trabajo con Luís Antonio Ramírez Pineda, Director General del ISSSTE.

