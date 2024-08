Jubilan a equinos en Chimalhuacán dejarán de jalar carretas de basura

Equinos como los burritos ’Chilindrino’ y ’Pablito’, así como los caballos ’Astro’, ’Rayo’, ’Veloz’, ’Elefante’ y ’Canela’, quienes por años fueron utilizados para recolectar y trasladar residuos sólidos urbanos con ayuda de una carreta, hoy fueron jubilados por sus dueños y por autoridades del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, pues entró en vigor la primera etapa del Programa de Sustitución de Animales de Tracción impulsado por la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez y la Dirección de Medio Ambiente y Ecología.



Con el Programa de Sustitución de Animales de Tracción, los equinos utilizados por recolectores de basura serán sustituidos por motocarros y queda prohibido que animales de tracción, como caballos y burros, circulen por las calles, máxime si es para transportar cualquier clase de residuos.



Lo anterior en atención al artículo 115 de la Constitución Política; 6.24 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, en el cual se prohíbe, por cualquier motivo, el uso y tránsito de vehículos de tracción animal para fines distintos al uso agrícola; así como con base en los artículos 198, 200 y 201 del Bando Municipal de Chimalhuacán 2024 y otras disposiciones legales como el Decálogo de Acciones para la Atención del Maltrato Animal como Estrategia de Prevención del Delito.



En la primera etapa del Programa, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, informó que el H. Ayuntamiento entregó 22 motocarros hechos de metal reforzado con capacidad de carga de 800 kilos cada uno y de cinco velocidades; cada motocarro incluye una llanta de refacción y un kit de herramientas para su mantenimiento.



’Esta acción marca un gran paso en la agenda de protección animal de nuestro municipio y se une al compromiso continuo de nuestra querida gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien con su gestión y liderazgo ha puesto en el centro de nuestras políticas la protección de los animales’, destacó la Presidenta de Chimalhuacán. Y expresó que el uso de burros y caballos para la recolección de residuos ha sido una práctica común en las comunidades, ’pero también somos conscientes de las limitaciones y los sufrimientos que esto puede ocasionar a estos nobles seres’.



La Alcaldesa Flores Jiménez destacó que, a partir de modificaciones realizadas al Bando Municipal de Chimalhuacán 2024, se ratificó la prohibición de utilizar animales de tracción para el traslado de basura, lo cual es un paso firme hacia el cumplimiento de las leyes ambientales y una clara muestra de que el compromiso con la protección animal es una prioridad para su administración.



Enfatizó que la iniciativa de sustituir a los animales de tracción por motocarros no solo beneficia a los animales al liberarlos de las cargas físicas y el esfuerzo constante, sino que también mejora las condiciones laborales de los trabajadores, lo cual es un ejemplo de cómo las políticas públicas de su administración están alineadas con el bienestar animal y la mejora continua de las condiciones de trabajo.



La titular de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, Julieta Valentino Vázquez, informó que los animales de tracción recibidos por el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán recibirán atención médica y, posteriormente, serán llevados a distintas áreas, como la granja del Ecoparque El Chimalhuacheo, el santuario El Camino o se darán en adopción a personas responsables del cuidado de equinos, donde se asegurará que reciban los mejores tratos.



Indicó que este programa no es sólo un subsidio, sino que es una política pública que, por un lado, busca reconocer la función social de ustedes, los llamados carretoneros, al mostrarnos la importancia de su trabajo, respetando sus formas de organización que durante décadas han implementado pero, proponiendo un cambio en los procesos que ya no les favorecen; y por otro lado, tiene la intención de liberar a los animales de la difícil tarea de circular todos los días por calles inadecuadas para ellos, en donde son sometidos a calor, lluvia, ruido, pesos excesivos y condiciones que no son propias de su naturaleza.



Con estas acciones, la Presidenta Xóchitl Flores reafirma su compromiso con el bienestar de los animales en este municipio, que por muchas décadas fue conocido por deficiencias en este rubro’, finalizó la titular de Medio Ambiente.



También, Edgar Castillo Dubón, presidenta de la Asociación Civil Protección Animal Nitin México, agradeció el ’esfuerzo político y más que político humano’ llevado a cabo por el Gobierno de Chimalhuacán, encaminado a garantizar el bienestar animal. Hoy aplaudimos esta política en pro del bienestar animal en Chimalhuacán, quien se suma a La Paz y Neza, lugares donde se atiende el maltrato animal. ’Enhorabuena por este anhelado cambio que representa un abrazo de esperanza en pro del bienestar animal. Felicidades, Chimalhuacán hoy hace historia a favor del bienestar animal’, concluyó Castillo Dubón.



Finalmente, el ciudadano Israel Hernández, miembro de la asociación Alianza Ecológica, agradeció el reconocimiento de las autoridades municipales a la labor de los carretoneros, quienes apoyados de los animales de tracción contribuyeron a atender el problema de la basura en el municipio. ’Cada animalito que se entrega hoy tendrá un lugar para vivir muy acogedor. No me queda más que agradecer a esos animalitos que con sus esfuerzos sacaron adelante a muchas familias’.



Para la implementación del Programa de Sustitución de Animales de Tracción, se firmó un convenio entre el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán y los beneficiarios, que plantea un esquema de financiamiento viable en la economía de los recolectores para la adquisición del motocarro.