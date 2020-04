Juego de Champions, posible foco de contagio masivo de Covid-19, en Lombardía

+Por coronavirus, muere Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid



+Titular de Liga Mx, Enrique Bonilla, da positivo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El partido de la Champions entre Atalanta y Valencia fue señalado por expertos como detonante del contagio masivo del Covid-19, al tiempo que los positivos por esta enfermedad han aumentado en el mundo del deporte.



El luto llegó al balompié este sábado, luego de que Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, falleció por el coronavirus.



En medio de la pandemia, la prensa italiana señaló el partido de la Champions entre Atalanta y Valencia, disputado el 19 de febrero, como el foco de la infección masiva en Lombardía, zona de Europa con más afectados y muertos.



Después del encuentro, 35 por ciento del plantel del Valencia resultó contagiado del nuevo coronavirus, siendo el equipo con más casos registrados en España, y varios de los periodistas que acudieron al partido tuvieron que ser hospitalizados para superar el virus.



Los periódicos La Repubblica y Corriere dello Sport citan a expertos de la Universidad de Roma La Sapienza y la Unidad de Crisis de Protección Civil como defensores de esta tesis, aunque todavía no es una certeza científica, apuntaron.



Al menos unas 45 mil personas acudieron al encuentro que se realizó en el estadio de San Siro, ubicado en Milán, y siete días después del partido comenzó la curva ascendente de contagios en la región, indicó el diario La Repubblica.



Debido a que el Atalanta pidió jugar sus partidos en San Siro porque su estadio sólo tiene aforo para 15 mil personas, los aficionados italianos tuvieron que recorrer unos 70 kilómetros entre Bérgamo y Milán.



Francesco LeFoche, profesor de Reumatología de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Roma La Sapienza, aseguró a Il Corriere dello Sport que la congregación de miles de personas, a dos centímetros una de la otra, aún más asociada a las entendibles manifestaciones de euforia, gritos, abrazos, puede haber favorecido la replicación viral.



El especialista en alergología e inmunología indicó que en el encuentro hubo un énfasis colectivo y debo imaginar que casi todo el mundo acudió a ese partido, probablemente incluso asintomáticos y febriles.



Anuncian fallecimiento



En España, Lorenzo Sanz falleció este sábado a los 76 años de edad, informó su hijo mayor, después de no haber podido superar el contagio por el que fue ingresado el martes en la UCI del Hospital Jiménez Díaz. Desde que fue internado, el estado de salud del ex directivo empeoró día a día; la infección pulmonar se sumó a un fracaso renal y deficiencias respiratorias.



Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo, escribió Lorenzo Sanz hijo.



Durante su presidencia en el Real Madrid, el club logró dos ligas de Campeones, la deseada séptima y la octava (1998 y 2000), un título de la Liga de España (1997), una Copa Intercontinental (1998) y una Supercopa de España (1997).



En tanto, el director deportivo del AC Milán, Paolo Maldini, y su hijo Daniel dieron positivo por el Covid-19. Paulo Dybala, delantero de Juventus, y su novia Oriana revelaron que también fueron contagiados por esta enfermedad. Pese al incremento de enfermos, el Nápoles, donde juega el mexicano Hirving Lozano, pretende regresar a los entrenamientos la próxima semana.



En México, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, se mantiene en cuarentena tras haber dado positivo, al tiempo que Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, negó ser portador de esta enfermedad.