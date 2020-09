Juego limpio, propositivo y responsable del PRI para 2021: Albarrán

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 10 de septiembre de 2020.- Con el inicio oficial del proceso electoral 2021, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero se declara listo para emprender campañas propositivas, responsables, pero sobre todo, bajo las reglas de un estricto juego limpio, como una oposición crítica e inteligente, aseguró el dirigente estatal del tricolor, Esteban Albarrán Mendoza.

Al señalar que con miras a esta contienda el PRI-Guerrero ha realizado la renovación de su Consejo Político Estatal, la actualización de los Consejos Políticos Municipales, los 2 mil 749 Comités Seccionales, así como la estructura operativa de los Comités Municipales, que buscarán el voto ciudadano en el estado en las elecciones intermedias de 2021, Albarrán Mendoza añadió que su partido presentará los mejores candidatos en una propuesta incluyente, en donde las mujeres y los jóvenes son piezas fundamentales para la elección del año entrante.

El PRI, destacó el dirigente estatal del tricolor, apuesta por un trabajo electoral dirigido a responder a las expectativas ciudadanas y encaminado a ofrecer respuestas concretas a los guerrerenses en cada municipio y en cada región del estado.

Al mismo tiempo, subrayó Albarrán Mendoza, nuestro partido será muy respetuoso del trabajo y las propuestas de la oposición, porque los ciudadanos están cansados de los dimes y diretes y los escándalos que en aras de ganar las preferencias electorales, son utilizados por algunos partidos para intentar sacar ventaja a río revuelto.

’Estamos entregados al trabajo partidista y no a declaraciones triunfalistas fuera de tiempo, y mucho menos a la encuestitis. El PRI nunca se da por vencido, estamos en pie de lucha y en esta elección vamos a dar la pelea en las urnas’, afirmó.

Esteban Albarrán hizo también un llamado al gobierno federal a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en el estado, pues se ha vuelto una práctica recurrente utilizar programas y campañas oficiales para condicionar el voto o para asegurar el apoyo ciudadano a candidatos del partido en el poder.

’En el PRI vamos a jugar limpio, sin ataques ni descalificaciones a nuestros contrincantes, además pedimos, respetuosamente, que el Gobierno Federal no meta las manos para apoyar a algún partido, ya que sabemos que cuando se manejan programas federales se pudiera dar el apoyo y así coptar el voto. Las campañas que están por iniciar, deben ser con ética y con altura de miras’, afirmó el presidente del PRI.

El dirigente estatal priista se dijo convencido de que hoy en día nuestra sociedad está cada vez mejor informada, lo que hace de su voto una decisión razonada y más crítica hacia quienes pretenden condicionar la participación popular a través de dádivas o promesas poco viables.

De esta manera, aseguró el dirigente priista en el estado, nuestro partido ofrece un trabajo preelectoral leal, pero al mismo tiempo vigilante de que no haya intromisión de autoridades federales en el proceso que arrancó el pasado lunes hacia la elección del próximo año.

Los guerrerenses han tenido constancia del trabajo comprometido de los priistas, encabezados por el Gobernador Héctor Astudillo Flores, quien sin distingos partidistas ha gobernado para todos los ciudadanos, impulsando proyectos destinados a transformar las regiones del estado y promoviendo mejores condiciones de vida para nuestros paisanos, concluyó el dirigente del PRI en Guerrero