Juegos Florales Nacionales de la Plata 2020

www.guerrerohabla.com



7 octubre, 2020



Convocan el gobierno de México

el gobierno del estado de guerrero,

La secretaria de cultura del estado de Guerrero,

El H. ayuntamiento municipal de Taxco de Alarcón,

El Patronato de la LXXXIII Feria Nacional de la Plata y el mantenedor del certamen literario



C O N V O C A N



A poetas, para participar en los



38 Juegos Florales Nacionales de la Plata



B A S E S:

1.- El certamen queda abierto a partir de la publicación de esta convocatoria, cerrándose el 16 de noviembre del presente año.



2.- Podrán participar todos los poetas de nacionalidad mexicana que radiquen dentro del territorio nacional, o fuera de el.



3.- La temática estará relacionada con taxco, la platería y el covid19.



4.- Los poemas deberán ser inéditos, con una extensión no mayor de 10 cuartillas.



5.- Los trabajos deberán de enviarse por escrito en letra erial no. 12, en papel tamaño carta a doble espacio en original, y cuatro tantos signados con seudónimo; incluyendo en sobre cerrado plica con los datos de identificación correspondiente, y copia de la credencial de elector.



6.- Los trabajos deberán dirigirse a nombre de Saturnino Abarca Villada, mantenedor de los xxxviii juegos florales nacionales de la plata, a la dirección: calle Benito Juárez no. 6. Planta baja, oficina de turismo municipal. col. centro. Taxco de Alarcón, guerrero. cp 40200. teléfonos: 5587035658 y 5530788429.



Correo electrónico: [email protected] y [email protected]



7.- se otorgarán los siguientes premios:



’Flor natural’



Galardón de plata, diploma y $20,000.00 mn



’Accésit’



Galardón de plata, diploma y $15,000.00 mn



’Mención honorífica’



Galardón de plata, diploma y $10,000.00 mn



8.- El poeta laureado, dará a conocer su poema o un fragmento, el día 28 de noviembre de 2020 durante la premiación de los juegos florales.



9.- El H. Jurado Calificador estará integrado por personas de reconocido prestigio y capacidad literaria.



10.- Los trabajos no seleccionados serán incinerados por el h. jurado calificador después de haber dado su fallo, el cual será inapelable.



11.- se informará vía telefónica y/o correo electrónico a los poetas premiados.



12.- La estancia de los poetas triunfadores en esta ciudad, será por cortesía del patronato de la feria.



13.- los casos no previstos, se resolverán por quienes convocan y por el H. Jurado Calificador.



14.- Los organizadores quedan en libertad para dar publicidad a los trabajos premiados por los medios que estimen conveniente.