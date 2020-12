Juez federal ordena aprehensión de hermana de Emilio Lozoya

Redacción AN / LP

3 de diciembre 2020



Un juez de control ordenó de nueva cuenta la aprehensión de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con relación a la venta de Agronitrogenados.



Para evitar su captura, su representación legal había promovido un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, sin embargo, este le fue denegado el pasado 29 de octubre por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.



En septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México concedió un amparo a Gilda Susana para impedir su detención, al considerar que su orden de aprehensión carecía de fundamentación y motivación respecto a la justificación de la necesidad de cautela, un requisito indispensable para que se libere una orden de captura.



Por ese motivo, se había ordenado a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, que se pronunciara de nuevo y dicte un nuevo fallo respecto a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).



La defensa de Gilda Lozoya argumentó en ese momento que el delito del que se le acusa no se considera grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa.



En respuesta, la FGR manifestó que no la citó debido a que ’cuenta con capacidad económica para evadir la acción de la justicia, en tanto tiene facilidades para salir del país; asimismo, se demostró que no tiene arraigo en la Ciudad de México’, pero el Tribunal consideró infundados estos argumentos.