Jugador del Atlas es evidenciado en una fiesta; Liga MX ya lo investiga

En un video que se filtró en redes sociales, el defensa de los rojinegros del Atlas, Anderson Santamaría fue puesto en evidencia al ser captado en una fiesta junto a la presentadora Sheyla Rojas, esto sin ninguna medida sanitaria, a pesar de estar en plena pandemia de Covid-19.



La Liga MX publicó hace algunas semanas, un reglamento de sanciones si es que alguno de sus agremiados, en este caso un futbolista, cae en indisciplina y atenta contra su salud y la de los demás.



El reglamento señala que ’si un integrante de los clubes es sorprendido no respetando el protocolo sanitario de la Liga MX en eventos no autorizados por el Club, deberá ser separado del plantel por un periodo de 10 días y se reincorporará presentando ante la Liga una prueba PCR negativa.



Adicionalmente a esto, de conformidad con los reglamentos de competencia de la Liga MX, así como los reglamentos generales de la FMF, el caso será tomado por la Comisión Disciplinaria para su análisis, pudiendo alcanzar una multa de $100 mil pesos’.



Minutos después, tanto la Liga MX como el Atlas anunciaron que el caso ya está siendo investigado.



En seguimiento a los acuerdos y la normatividad aprobados por la LIGA BBVA MX y los Clubes para reforzar la prevención de contagios por COVID-19:



La LIGA BBVA MX turnó hoy a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol el caso del jugador del Club Atlas FC, Anderson Santamaría, para que se investigue y determinen las sanciones correspondientes.



Toda vez que en redes sociales trascendió el día de ayer un video del futbolista captado en un evento ajeno al Club no respetando el Protocolo Sanitario.



Atlas FC informó a la LIGA BBVA MX que el jugador ya fue separado del plantel como indica la normativa establecida para evitar contagios.

Se ventila fiesta de Anderson Santamaría, la semana anterior, en plena pandemia en GDL. Este miércoles otro festejo con varios rojinegros. Procederá la liga...?? HOY, 22:15 hrs @aniveldecancha_ @TelevisaGDL pic.twitter.com/gey32BwBeO — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) February 13, 2021