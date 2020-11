La Liga de Expansión de México nos dejó un momento para el recuerdo. En el partido entre Cancún FC y los Alebrijes de Oaxaca ocurrió un hecho que se volvió viral casi de inmediato en las redes sociales luego que un jugador lesionado fue retirado en camilla de la cancha tras recibir una fuerte falta y al DJ del estadio no se le ocurrió mejor idea que poner de fondo la canción que alborotó los primeros meses del presente año.



El futbolista necesitó asistencia médico y segundos después fue retirado en camilla. Fue en ese momento en que el encargado de los efectos de sonido en el estadio, para la transmisión televisiva, no tuvo mejor idea que poner la canción ‘Astronomía’, conocida por ser la que se usó en el meme de los hombres de Ghana cargando un ataúd también llamado el Coffin dance.



Las redes sociales se encargaron de volver viral este divertido video y no dudaron en responder la publicación con divertidos memes y comentarios. El partido se llevó a cabo en el estadio Andrés Quintana Roo, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Expansión MX.