Jugadores y clubes, responsables de evitar contagios Covid 19: exdt del Tri

+Elogia, sin embargo, minitorneos de pretemporada en Liga MX



+Alertan posible brote de infectados en el club Necaxa



+México se acerca a los 40 mil muertos por la pandemia



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Jugadores y clubes tienen responsabilidad compartida para evitar contagios de Covid-19, aseguró Manuel Lapuente, ex timonel de la selección mexicana, y consideró trascendental que los directivos trabajen con las autoridades sanitarias.No obstante, elogió que se hayan disputado minitorneos de pretemporada de Liga MX.



Mientras tanto, trascendió que más de 10 integrantes del equipo Necaxa –uno de los clubes de mayor tradición en el balompié local– están infectados con coronavirus. Con lo que superaría más de 90 contagiados en Liga MX, hombres y mujeres, desde febrero pasado, cuando empezó la pandemia en México, a la fecha.



’Lo lógico sería ponerse de acuerdo con la Secretaría de Salud, no creo que hayan hecho la Copa por México sin su aprobación; si dicen las autoridades que no hay peligro, se debe creerles, pero futbolistas y los equipos también tienen que ser responsables’, sostuvo.



’Estoy seguro que tomaron medidas necesarias, a nadie le conviene jugar con Covid, ni siquiera con una leve tos, el coronavirus requiere de toda seriedad’, agregó.



Ayer, a casi cinco meses del primer caso confirmado de Covid-19 en México, los contagios acumulados siguen en aumento con 7 mil 615 reportados en las últimas 24 horas, para un total de 338 mil 913. De acuerdo con las cifras difundidas por la Secretaría de Salud (Ssa), los fallecimientos también se elevaron. El reporte acumulado es de 38 mil 888, con 578 fallecimientos confirmados por laboratorio de viernes a sábado.



Aunque la mayor parte del país se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, las autoridades sanitarias aprobaron la realización de partidos de futbol a puerta cerrada, por lo que se llevaron a cabo dos minitorneos: la Copa por México, organizada por dos televisoras –Televisa-TV-Azteca–, y la Copa Telcel, impulsada por Grupo Pachuca.



Sin embargo, se registraron casos positivos de coronavirus, como tres elementos contagiados del club de Mazatlán, uno en Tigres y el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena. Días previos a las competencias, equipos como Cruz Azul y Toluca también detectaron a futbolistas e integrantes de los planteles contagiados de Covid-19.



La responsabilidad del plantel es fundamental y primaria, luego vendrá la de los jugadores, quienes deben seguir todas las precauciones y pueden decidir si juegan en las condiciones que les ofrecen o negarse, pero todo se arma con el diálogo. Tanto los futbolistas como las mismas directivas están preocupados, porque saben que hay una situación peligrosa, señaló.



No obstante, el ex entrenador del América indicó que la organización de estos torneos de pretemporada son importantísimos y se deben jugar con seriedad para alcanzar el nivel óptimo en lo deportivo.



Sirven para ajustar, para enseñar las cartas que tengo, aunque el resultado no influye, son mejores que un interescuadras, los directivos a veces no hacen mucho caso, pero los jugadores y técnicos sí deben poner atención a estos torneos, apuntó.



En tanto, Chivas y Cruz Azul disputarán este domingo la final de la Copa por México en el Estadio Olímpico Universitario, luego de que los rojiblancos vencieron al América en las semifinales y los celestes eliminaron a los Tigres.



Contagios en Necaxa



A una semana de iniciar el torneo Guardianes 2020, un grupo de jugadores del Necaxa habría dado positivo a pruebas de Covid-19, información que no ha sido confirmada por el equipo ni la Liga Mx, que anteriormente daba a conocer de manera puntual sobre los contagios que se generaban en los planteles.



Ese habría sido el motivo por la cual los Rayos no se presentaron a jugar su partido amistoso ante el Atlas, programado para ayer sábado, aunque fue el club jalisciense el que anunció la víspera la cancelación del cotejo, por causas de fuerza mayor.



Fuentes allegadas a los Rayos señalaron que más de diez personas del equipo, jugadores y miembros del plantel, son portadores del virus, aunque hay dudas en el cuerpo médico sobre las pruebas que les fueron aplicadas en días pasados a todos los integrantes de la organización, ya que se piensa que son inconsistentes.



Sin embargo, ni Santiago San Román, director deportivo de los Rayos, así como el técnico Alfonso Sosa, han informado de manera oficial la situación al interior del equipo de Aguascalientes.



En caso de confirmarse los positivos, los Rayos no podrían alinear a los contagiados, ya que el protocolo de la Liga Mx establece que los jugadores se mantengan en aislamiento por seis días, hasta que se realice una segunda prueba que arroje un resultado negativo.



El arranque de torneo Guardianes 2020 se dará el próximo 23 de julio, pero el Necaxa verá acción el día 24 enfrentando a los Tigres.



(Con información del diario La Jornada)