Jugar en dos canchas

La reunión parece fraterna. De amigos que no se han visto en años. Rodeada de cariños y afectos postergados. Risas provocadas por chistes, dichos y refranes populares la salpican con recurrencia, entre el abrumante calor que incomoda y escurre por los cuerpos. Es en cierta forma, lo que cautiva a una audiencia política proclive al morbo y al espectáculo del momento. Negada a su propia evolución como propuesta de un poder descontinuado y que se avejenta sin que ella misma lo perciba. Desfilan por la mesa de gruesas patas de madera pintada en barniz café oscuro, los platillos típicos de la región Tierra Caliente. Desde carnitas, frijoles puercos y barbacoa de chivo con tortillas de máquina. Las sillas de palma parecen por momentos, sucumbir ante el abultado peso de quienes permanecen sentados en ellas. Y la plática fluye sin agotarse por algunas horas, la tarde de aquel domingo 8 de marzo en la comunidad de El Escondido, municipio de Arcelia.

APOSTAR CON DOS. -Las lealtades en política cambian de bando muy fácilmente. Sus actores lo perciben ya, como algo normal. Acaba de ocurrir en la región calentana: 1.- El senador morenista y ex perredista, Félix Salgado Macedonio, convocó a la mesa a las más inverosímiles figuras políticas en El Escondido: el perredista y alcalde de Tlalchapa, Martín Mora Aguirre ─jerarca de estirpe caciquil en ese municipio y cuya familia acumula en el poder municipal tres periodos de gobierno consecutivos y también en cámaras legislativas locales─, su esposa Guadalupe Eguiluz Bautista, la hija de ambos y diputada local por el distrito 18, Celeste Mora Eguiluz y su hermana Marcela. Una figura, sin embargo, perturba: la del edil priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, un personaje polémico en demasía. Aparecen también en esa comilona, dos aspirantes: Ángel Palacios, para la alcaldía de Arcelia por el Morena y quien, al parecer, ya está bendecido por todos los actores políticos de la región para que llegue. Y Michael Higuera, que está en la misma senda por la comuna de Pungarabato y es respaldado también por el Morena. Aparecieron en el cónclave Kabiria Gómez, competencia de Michael, pero arropada por los Mora, Roberto Salgado Santana, quien la busca por Ajuchitlán. Y Aurelio Santamaría, quien intenta repetir como edil de Tlapehuala. ¿Por qué razón Félix se reunió con el alcalde priista de Arcelia ─con varios cuestionamientos en su contra─ y no con el de Zirándaro del Morena, Gregorio Portillo Mendoza, que atraviesa por verdaderas crisis de inseguridad en su municipio y necesitaba el apoyo del senador de su partido? ¿Qué acuerdos políticos inconfesables y sospechosos generó el senador del Morena, en su desbocado y contumaz proyecto por convertirse en candidato a gobernador por el Morena? Lejos de beneficiarlo vendiendo la idea de que «amarró» los apoyos de algunos actores políticos de la Tierra Caliente, esa reunión a escondidas en la comunidad de El Escondido, resultó a todas luces, contraproducente para el legislador morenista. 2.- Y para no quedarse atrás, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, le hizo honor a su apellido y se dio baños de pueblo en la Feria Anual de Cutzamala ─llamada también Feria del Gallo, por invento del actual edil priista de aquel municipio, Timoteo Arce Solís─, que inició el pasado viernes 13 de marzo. Se dieron cita muchos de los que estuvieron con Félix Salgado en El Escondido. Destacaron en ese «recorrido», el propio Martín Mora, la diputada Celeste Mora, su hija, Adolfo Torales Catalán, edil de Arcelia, Reynel Rodríguez, edil de Altamirano, Eusebio Echeverría de Coyuca de Catalán, además del propio Timoteo Arce y el dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán. De los priistas se entiende su adhesión a la marcha de Añorve. Pero de los Mora y del edil de Arcelia no pueden pasarse por alto. ¿A quién de los dos aspirantes a gobernador apoyarán: a Félix Salgado por el Morena o a Manuel Añorve del PRI? Resulta obvio que ambos tienden sus canicas en ambos bandos. Para quedar bien con el que quede. El problema, sin embargo, es que ninguno de los dos gane. No acabará ahí, su oportunismo político. Porque se sumarán a un proyecto ajeno. Que no pactaron. Así hablan y operan los oportunismos que no conocen de lealtades.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El primer caso de Coronavirus apareció en Chilpancingo y se atribuyó a una académica que fue y regreso de España. Un punto perturba: ni el rector Javier Saldaña ni el gobernador Héctor Astudillo han informado de quién se trata. Como si ocultar nombres contribuyera a curar la enfermedad. El problema verdadero es que no se han tomado las medidas necesarias con los viajeros que entran a la entidad. Y por eso los contagios podrían dispararse en muy poco tiempo.