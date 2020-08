Juicio a ex presidentes, ¿traerá votos?

Pondrá énfasis en la corrupción sexenal

No pisarán la cárcel; sólo escarnio público

Mentiras e indolencia de López-Gatell





Uno está expuesto a la crítica como a la gripe

Friedrich Dürrenmatt, dramaturgo suizo







A más tardar para febrero de 2021, cuatro meses antes de las elecciones, se realizará la consulta para el enjuiciamiento de los ex presidentes. No se necesitan bases jurídicas; sólo la justificación política: aterrizar 2021 con el debilitamiento de su enemigo frontal: el PAN.



De esa forma, Andrés Manuel López Obrador, cree que ese ’juicio’ servirá de catapulta a la Cuarta Transformación y obtener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría de las 15 gubernaturas en juego.



Su objetivo es hacer ruido. Está consciente que en enjuiciamiento no conducirá a la cárcel a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, ni Carlos Salinas de Gortari. Ho hay elementos jurídicos.



En México, sólo se ha hecho un juicio a un ex presidente y fue por delitos de lesa humanidad. Luis Echeverría, fue acusado por crímenes en el ejercicio de su gobierno, por lo que pasa sus últimos años en la comodidad de su casa en San Jerónimo, en un arresto domiciliario.



Con cualquier porcentaje se aprobará dicho juicio. La Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz, deberá configurar los delitos para acusarlos ante un juez; en todos los casos, excepto con Enrique Peña Nieto, los ilícitos prescribieron. El clímax será para mayo, de 2021, seguramente, la comparecencia de los acusados. El escarnio social será la sentencia.



El artículo 108 de la Constitución reza: ’El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común’. Con AMLO agregaron los delitos electorales y corrupción (un concepto amplio y manipulable), pero de acuerdo al artículo 14 constitucional, ninguna ley tendrá efectos retroactivos. Por ello, Peña no puede ser juzgado por ninguna de esas consideraciones. ¿López Obrador se atreverá a violar la Constitución con el fin de lanzar pirotecnia electoral?



PODEROSOS CABALLEROS



LÓPEZ-GATELL, INDOLENCIA Y BURLA: Desde abril, todo el mundo sabe que existen otros síntomas de Covid-19, como la diarrea, la pérdida del gusto y el olfato. Apenas el lunes Hugo López-Gatell los agregó a la ’lista oficial’. Además, se burla de la sociedad al decir que ’donde se hacen más pruebas hay más casos, lo que muestra que más pruebas no significa mayor control’. Las pruebas son necesarias para detectar al enemigo, no para dañar la imagen del gobierno. Muy limitado, el ’científico de buró’.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



GIN-LINKEDIN: GINclúyete, un programa desarrollado por GINgroup, fue elegido por OCDE como uno de los 12 proyectos que entraron en fase de aceleración para poder replicarse en diferentes países, como programas de activación económica con enfoque social. Por ello, LinkedIn y GINgroup, liderada por Raúl Beyruti, iniciaron una colaboración en torno al programa de inclusión laboral, junto con el compromiso y la innovación de LinkedIn y Microsoft, y su programa LinkedIn Learning, como el Desarrollo de Software, Ventas, Gestor de proyectos, especialista en servicio al cliente, marketing digital, entre otros que se sumarán en la plataforma de GINclúyete.







