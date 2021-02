Juicio de acusación de Trump: los siete senadores republicanos que votaron para condenar al ex presidente

Un total de siete senadores republicanos votaron para condenar a Donald Trump en su segundo juicio político en el Senado: Richard Burr, Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy y Pat Toomey.



En una sorprendente reprimenda al expresidente, los siete republicanos se unieron a sus 50 colegas demócratas para votar 57-34 a favor de declarar culpable a Trump en la cámara alta.



Pero debido a que la cámara requería una mayoría de dos tercios para condenar, Trump, por segunda vez en apenas 12 meses, fue absuelto.



La magnitud del rechazo republicano a los argumentos del presidente y los de sus abogados no tuvo precedentes en comparación con los juicios políticos anteriores.



Ningún senador demócrata votó para acusar a Bill Clinton en 1999, y solo un republicano solitario, Romney, votó con los demócratas para condenar a Trump sin haber tenido su primera audiencia de juicio político el año pasado.



Uno de los republicanos que votó a favor del juicio político y que sorprendió a algunos observadores con su decisión fue Bill Cassidy de Louisiana. Dijo que había votado a favor de condenar al expresidente ’porque es culpable’.



’Nuestra constitución y nuestro país son más importantes que cualquier persona’, dijo. "Voté para condenar al presidente Trump porque es culpable".



Quizás la mayor sorpresa fue Richard Burr, de Carolina del Norte, quien dijo que votó a favor de condenar a Trump porque ’es culpable de incitar a una insurrección contra una rama del gobierno igualitaria’.



’No tomo esta decisión a la ligera, pero creo que es necesaria’, dijo. "Por lo que hizo y por lo que no hizo, el presidente Trump violó su juramento en el cargo de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos".



Parecía que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, posiblemente estaba considerando votar para condenar, algo sobre lo que se especulaba hasta el sábado por la mañana cuando dejó que se supiera que votaría a favor de la absolución, aunque estuvo "cerca".



Después de haber votado a favor de no condenar a Trump, McConnell se puso de pie y pronunció una expresión condenatoria al ex presidente, acusándolo de un "vergonzoso incumplimiento del deber".



’Hicieron esto porque habían sido alimentados con descabelladas falsedades por parte del hombre más poderoso de la tierra. Porque estaba enojado. Había perdido una elección. Las acciones del ex presidente Trump que precedieron a los disturbios fueron una vergonzosa, muy vergonzosa negligencia en el cumplimiento del deber’, dijo McConnell.



Añadió: ’No hay duda, ninguna, de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos de ese día. No hay duda al respecto. Las personas que irrumpieron en este edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente".



El senador de Nebraska, Ben Sasse, dijo que un juicio político era una "declaración pública de lo que significa el juramento de un presidente y el comportamiento que ese juramento exige a los presidentes en el futuro".



Añadió: ’Pero aquí está la triste realidad: si estuviéramos hablando de un presidente demócrata, la mayoría de los republicanos y la mayoría de los demócratas simplemente cambiarían de bando. El tribalismo es una droga increíble, pero nuestro juramento a la Constitución significa que estamos limitados a los hechos. Estos son los tres puntos clave de este debate".