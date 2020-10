JULIANA ORTIZ HA CONDUCIDO EN HUICHAPAN UNA CAMPAÑA DE RESPETO A LA CIUDADANÍA Y A SUS CONTENDIENTES



’Al inicio de esta campaña me comprometí a conducirme con respeto ante el electorado y también ante los contendientes, en todo momento lo he hecho y ha sido con propuestas serias, alcanzables, por delante los compromisos de frente a la ciudadanía’ declaró Juliana Ortiz, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Huichapan, convencida por las voces ciudadanas, que su campaña se encamina al triunfo el 18 de octubre.



Al recibir al Presidente Nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, así como a Erika Rodríguez Hernández, presidenta del CDE de Hidalgo, la candidata reconoció el cobijo del priismo y destacó que son fundamentos los que animan su campaña cercana y de propuestas.



’Quiero refrendar lo que he venido diciendo día con día a lo largo de la campaña: soy una mujer que cree firmemente en la democracia, soy una mujer convencida de que el debate y que las diversidades de ideas fortalecen precisamente a la democracia’, indicó Ortiz Trejo al dirigirse a la militancia priista y manifestar su convicción de servicio y su amor por el municipio.



Erika rodríguez, al hacer uso de la voz, señaló que su partido cuenta con ’estructura la que hoy tenemos aquí, la estrategia que tenemos preparada y tenemos al activo más importante de nuestro estado, resultados contundentes en el avance de Hidalgo. Estos tres elementos son muy importantes para poder obtener la victoria el próximo 18 de octubre’, destacó

Durante su visita por Huichapan, Alejandro Moreno ’Alito’ como cariñosamente lo llaman, acompañó el recorrido de la candidata por el Mercado Municipal, calles del Centro Histórico, visitó la sede de su partido en el lugar y posteriormente se trasladaron con un nutrido grupo de simpatizantes, así como militantes por diversas calles del barrio El Calvario, para una vez concluida la caminata, reunirse con el priismo municipal en conocido lugar del mismo barrio.



En otras de las actividades de campaña, Juliana Ortiz se reunió con algunos grupos de simpatizantes de la comunidad de La Sabinita, donde expuso algunas de sus propuestas más sentidas, entre ellas las relativas al mejoramiento de las condiciones de las casas de salud, la gestión ante Gobierno del Estado para ampliar el servicio del Hospital General de Huichapan, ’todas las acciones que sean necesarias para garantizar mejores servicios de salud, tengan la seguridad de que las realizaremos, nuestro compromiso es con todos, sigamos juntos por el Huichapan que queremos’ enfatizó la abanderada del Tricolor.