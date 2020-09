Junto a alcaldesas y alcaldes, refuerza el gobernador Astudillo acciones contra el COVID-19

Al encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a los presidentes municipales, así como al sector turístico de Guerrero, a reforzar y fomentar los operativos y acciones sanitarias ante el incremento de contagios por Covid-19.



En reunión con las y los alcaldes y asociaciones, cámaras y representantes de hoteles y restaurantes de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, además de integrantes del sector turístico el gobernador Héctor Astudillo, solicitó su colaboración para cuidar la economía, empleos e ingresos, pero siempre con prudencia y mesura.



Así como acatar las nuevas disposiciones al entrar en vigor este lunes el semáforo naranja en Guerrero, con el objetivo de que, "exista mayor difusión de las medidas sanitarias", pues dijo Astudillo que, "no estamos en un momento como lo estuvimos en semáforo amarillo, regresamos a una situación más compleja’.



Al sector turístico les reiteró el gobernador que los establecimientos ubicados en espacios cerrados no pueden funcionar, mientras que a los Ayuntamientos pidió su apoyo para que las ferias, fiestas patronales, bailes, pendones y demás festejos se suspendan.



En la sesión celebrada en la 27/a Zona Militar en Pie de la Cuesta, desde donde se enlazó de manera virtual con las y los alcaldes, el gobernador expresó a los ediles, "les pido que hablen con sus comisarios, que cuiden a la gente, que insistan en el uso de cubreboca y que cuiden mucho los lugares cerrados’, para evitar la propagación del Covid-19.



Astudillo Flores, anunció que visitará los municipios donde el número de contagios ha aumentado para revisar a detalle las acciones que se deben reforzar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para que se cumplan los lineamientos en disminuir el número de clientes en los establecimientos al 40 por ciento de capacidad como lo indican los lineamientos del Periódico Oficial del Estado.



El mandatario estatal informó que en los lugares más concurridos, se invita a la población a usar cubreboca y clausurar los establecimientos que no acaten las medidas sanitarias y tener un mayor control en bares y centros nocturnos al aire libre, principalmente en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.



Con el apoyo de la Secretaría de Marina se vigilará y regulará la renta de yates y embarcaciones de recreo a efecto de que también cumplan con las medidas sanitarias, y se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional su apoyo para la revisión de ocupación en autobuses que ingresan a los destinos turísticos, como se sustenta en el Periódico Oficial del Estado.



El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó de las acciones de investigación que realiza esa dependencia en distintos hechos delictivos cometidos en el estado el fin de semana.



Comentó que desde hace tres años, la incidencia delictiva en Guerrero se mantiene a la baja, en el caso de homicidios dolosos en los municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Chilapa y Taxco, el promedio es del 29.19 por ciento menos que en 2019.



El secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, informó a la Mesa de Coordinación Estatal que se atiende el corte de camino en la comunidad del Naranjo en Coahuayutla, y en Mártir de Cuilapan.



El secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que este fin de semana se registró un incremento en la afluencia turística, con una ocupación promedio arriba del 40 por ciento en los principales destinos turísticos.



Estuvieron presentes el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores; el comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López; el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el Comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales; el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández; el representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez, entre otros funcionarios estatales y federales.