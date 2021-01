Juntos Podemos frenar los contagios: Marcos Parra.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero a 24 de enero de 2021 (OCS/PM/964).- Ante el cambio de semáforo rojo en el municipio de Taxco, se intensificaron las acciones para prevenir y disminuir los contagios, así lo informó el presidente municipal Marcos Efrén Parra Gómez.



Quien detalló que este fin de semana se instalaron de manera regular los filtros en entradas y salidas, así como se intensificaron las sanitizaciones, además de que con la ayuda del gobierno del estado se realizaron brigadas extras en la zona urbana para regalar gel y cubrebocas.



Marcos Parra también dijo que por parte de Transportes del estado se estuvieron realizando inspecciones para que el transporte público cumpla con los requerimientos y de igual menera con el apoyo de las fuerzas castrenses continúan los operativos para invitar a la población a no bajar la guardia y seguir usando el cubrebocas, el lavado constante de manos o uso de gel antibacterial.



Finalmente el primer edil Parra Gómez hizo hincapié en que juntos podemos frenar los contagios haciendo lo que nos toca, diciendo que no cuando nos inviten a una reunión, diciendo que no a salir a la calle sin ninguna necesidad esencial, diciendo que no por amor a nuestras familias acotó.