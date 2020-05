’Juntos por la Salud’ extenderá a un mes más el convenio para personal médico que combate la emergencia sanitaria por coronavirus

El presidente de la Fundación Mexicana de la Salud (Funsalud), Héctor Valle, informó en la conferencia de prensa del Ejecutivo federal, que se extenderá a un mes más el convenio "Juntos por la Salud", que busca apoyar con recursos económicos, equipo de seguridad, hospedaje y transporte al personal médico que combate la emergencia sanitaria por coronavirus en México.

Explicó que hasta el momento se han recaudado más de mil 350 millones de pesos; 550 empresas y 24 mil personas han participando.



"Llegaremos a más de medio millón de kits, 3 mil ventiladores, 260 respiradores de terapia intensiva, seguiremos incrementando el número de hospitales, nos da gusto poder trabajar por México", expresó.



Asimismo comentó que este acuerdo "fue diseñado para que no tuviera costo a derechohabientes y eso permitió liberar espacio en hospitales públicos para destinarlos a covid-19 y eso tuvo un gran beneficio".



El presidente anunció la presencia de representantes de la radio y la televisión que han lanzado una campaña de orientación durante la pandemia de covid-19. Aseguró que el esfuerzo conjunto y la participación de la gente para acatar las medidas de resguardo y sana distancia han sido claves ’para seguir domando la pandemia’.



"También representantes de la radio y televisión que están apoyando con una campaña de orientación dirigida al pueblo; esto demuestra lo que ha sido la suma de esfuerzo y voluntades para avanzar juntos y seguir domando la pandemia como se ha venido haciendo.



"Desgraciadamente ha habido pérdidas de vidas humanos, nuestro pésame a sus familiares porque no es número que va creciendo día con día, son personas con familiares y amigos que sienten ésta perdida. A pesar de ese dolor estamos haciendo nuestro trabajo. No nos vamos a cansar de reconocer al pueblo por el apoyo a las recomendaciones".



GOBIERNO BECARÁ A ESTUDIANTES CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA



El jefe del Ejecutivo señaló, con el fin de subsanar el déficit de especialistas en medicina que el país requiere, el presidente anunció un plan para becar a hasta 30 mil estudiantes de especialidades que podrán ir a formarse a universidades extranjeras.



El mandatario informó,"se están creando más de 20 escuelas de medicina en el país, de medicina y enfermería, pero quiero manifestar, que vamos a iniciar un programa de becas a estudiantes de especialidades que van a poder ir, si no tenemos el cupo en el país, porque no se tiene, van a poder ir a estudiar al extranjero, 20-30 mil médicos vamos a llamar, esta es una decisión que hemos tomado para que se deje ese legado de 20, 30 mil especialistas más, para que a finales de nuestro gobierno o a inicios del próximo, para que no nos pase lo que estamos padeciendo.



Ya el secretario de salud tiene la instrucción y vamos a tener los recursos.



"El canciller nos va a ayudar a explorar en qué países, en que universidades, en donde pueden ir a estudiar, con prioridad con las especialidades que necesitamos, de acuerdo a las enfermedades que padece nuestro pueblo, por ejemplo necesitamos cardiólogos, necesitamos especialistas para la diabetes, para las pandemias, enfermedades respiratorias.



"Con dinero del pueblo se les va a becar para que puedan especializarse y de regreso, un tiempo, van a tener que trabajar en hospitales públicos para que devuelvan lo que el pueblo les va a dar".



El presidente agradeció la participación de las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a la lucha contra la pandemia; asegurando que un acuerdo como el que se firmó con hospitales privados es algo que no pasa en otro país del mundo.



Imagínense lo que significó en su momento para que en hospitales privados se atendiera a pacientes no covid y se utilizaran hospitales públicos solo para atención de covid; es una decisión que muy pocos países del mundo se llegó a un acuerdo como el que se logró en México, sobre eso también se va a hablar.



Esto lo tengo que estar subrayando para que no se olvide, llevábamos mucho tiempo sin tener en la Secretaría de Salud a una eminencia (Jorge Alcocer); hubo tiempos en que fueron secretarios de Salud economistas, abogados, entonces ahí queda eso".



GABINETE DE SALUD DEFINIRÁ SI REANUDA SUS GIRAS



El presidente aseguró que, si el gabinete de Salud se lo permite, esta semana retomará sus giras por el país visitando al menos 4 o 5 estados, desde donde se realizarán las reuniones de seguridad y las conferencias matutinas.



También se definirá si hay regreso a clases en algunas regiones del país en donde se registra baja intensidad de contagios de covid-19.



’Yo estoy en lo que cabe, porque no deja de ser una tragedia, estoy optimista porque creo que vamos a vencer este desafío que ya se está logrando, ya tenemos resultados favorables y vamos de salida.



’También es probable que yo inicie una gira por el país, que no sea solo por un día o dos días, sino vamos a visitar durante una semana 5 o 6 estados, y las reuniones de seguridad no se van hacer aquí en Palacio, se van hacer en los estados, y lo mismo las conferencias, se van hacer en los estados, si no los autoriza el gabinete de salud’.