Jurídico de Sectur enseña su rostro autoritario

Ciudad de México. 27 mayo 2020.-La Secretaría de Turismo no sólo carece de recursos presupuestales para apoyar las tareas esenciales del sector en la crisis del covid-19, sino que ahora su Dirección Jurídica amenaza con sancionar penalmente las iniciativas de los particulares.



El primer caso lo padeció el empresario Roberto Ibarra, cuando propuso lanzar un Tianguis Virtual Turístico, lo que provocó que la dirección jurídica de la dependencia le comunicara que si usaba la palabra ’tianguis’ o insistía en su evento digital, lo demandaría penalmente.



Ahora, este 24 de mayo, Alejandro García Villalpando, director de lo Contencioso de la Sectur, le envió el oficio 107/2020 a Christian Berger, presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos (ANCCPM), advirtiéndole que procedería penalmente en su contra.



El supuesto delito cometido por Berger y los pequeños y microempresarios de los Pueblos Mágicos, fue usar en su papelería y otras aplicaciones el logotipo del rehilete de colores con el nombre de este programa.



Según el criterio de García Villalpando, los emprendedores se benefician ilegalmente del logo, lo que violenta los derechos marcarios de Sectur sobre la denominación Pueblos Mágicos.



Según el abogado, esto hace procedente la declaración de infracciones administrativas por el uso de dicha marca a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y permitiría ’la tipicidad de los delitos correspondientes, ante las autoridades respectivas’.



Así que le exige a Berger que manifieste por escrito que no incurrirá de nuevo en las ’actividades ilegales antes mencionadas’, y le recuerda que en caso contrario estaría incurriendo en sanciones administrativas o delitos.



Hoy los Pueblos Mágicos sufren la peor crisis que ha enfrentado el turismo en su historia, y el logo y las aplicaciones han sido exhibidos, desde hace años, por taxistas, repartidores de refrescos y están en pequeños negocios de dulces o artesanías y en gorras o camisetas.



Ahora resulta que todas esas personas, igual que hoteleros como Berger o dueños de restaurantes, están incurriendo en un delito y hasta la cárcel pueden visitar.



La carta, que comenzó a hacerse pública el viernes por la tarde, ya ha suscitado reacciones de algunos políticos, incluso de Morena, como Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.



Éste puso en su cuenta de Twitter que, desde la presidencia a su cargo, se convino el uso de la marca Pueblos Mágicos a favor de ANCCPM, en un acuerdo con el subsecretario de Turismo, Alejandro Aguilera.



Mientras que la diputada panista, Alejandra García Morán,

dijo, también en Twitter, que ’no permitiremos actos autoritarios que lastimen más a nuestros Pueblos Mágicos’.



¿Cuál apoyo? Mientras, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, recordó que mantener los fines de semana largos no es ninguna concesión, pues éstos existen y no han desaparecido.



’Ojalá el secretario de Turismo, Miguel Torruco, diera noticias, más allá de lo que ya estaba’, declaró en una entrevista de radio.



Por su parte, el exsubsecretario Simón Levy escribió en Twitter: ’Como en matemáticas, en economía y turismo, anunciar una estrategia pasada como logro futuro se le conoce como producto vacío’.



Fuente: Excélsior

