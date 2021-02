Justicia o partidocracia

La democracia es un sistema imperfecto y al mismo tiempo el mejor que se ha dado la humanidad para vivir en sociedad, sin embargo, cuando los intereses se imponen a la verdad y a la justicia, como ha ocurrida con la segunda exoneración del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, por parte de la bancada republicana del Senado, dicha doctrina se le rebaja a la más innoble y miserable teoría política.







La noticia era esperada, a nadie sorprendió: ’Los republicanos en el Senado de Estados Unidos han exonerado a Donald Trump en su segundo juicio político de ‘impeachment’. Consideran así que el expresidente no es culpable de haber incitado a la insurrección y el saqueo del Capitolio, que provocó siete muertes. Aun así, fueron siete de 50 los republicanos que se unieron a los demócratas para condenar al expresidente, algo insólito. Para inhabilitarle se necesitaban dos tercios de los votos, es decir, 67 en total’.







Y obvio, ni tardo ni perezoso, Trump rompió su silencio para declarar, ufano y presuntuoso, "que esta ha sido una fase más de la mayor caza de brujas en la historia de nuestro país. Ningún presidente ha pasado por algo así, y sigue porque nuestros oponentes no pueden olvidar a los casi 75 millones de personas, la cifra más alta para un presidente en funciones, que votaron por nosotros hace unos pocos meses’, por lo tanto estamos en ’nuestra lucha’ y nos presentaremos en el 2024 para reelegirnos en la Presidencia de este hermoso país’.







Precisemos: La Justicia proviene del latín iustitia que significa ’justo’, y deriva del vocablo ius. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.







En un sentido formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.







El término partidocracia ’es un neologismo utilizado para describir el fenómeno por el cual los ‘órganos fundamentales del poder estatal’ se convierten en ‘meros ejecutores de las decisiones adoptadas en la esfera de los partidos’. Asimismo, la partidocracia ha sido descrita como ‘aquella forma de Estado en que las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva’. Su desarrollo suele venir aparejado con los sistemas parlamentarios. Para el creador de la popularmente conocida como Platajunta, Antonio García-Trevijano Forte; la partidocracia se extendió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, como residuo de las corrientes totalitarias.







Concluyamos: con la exoneración del racista ultraderechista, Donald Trump, nada de justicia, se impuso la malsana partidocracia. Si esto hubiera ocurrido en cualquier país del tercer mundo, ya se estarían preparando ’las fuerzas armadas estadounidenses para invadirlo para imponer su bendita y particular democracia.







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal IRRADIA NOTICIAS.