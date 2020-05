Justicia para Diana, exigen nayaritas por feminicidio de estudiante de Derecho

Conmoción, indignación, coraje y una serie de sentimientos fueron los volcados a través de las redes sociales por el feminicidio de la joven estudiante de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Nayarit, Diana Carolina Raygoza Montes, efectuado el pasado domingo por la tarde.



Diana Carolina, de 21 años de edad, el pasado 21 de agosto de 2019, había posteado en su muro de Facebook, cómo un sujeto se le acerca, cuando esperaba el transporte que la llevaría rumbo a su casa, a la salida de la universidad.

La joven fue encontrada sin vida, con lesiones de arma punzo córtante, en el domicilio de la calle Huajicori, de la Colonia Morelos, en la capital nayarita, donde vivía con familiares. Trascendió que, en estos días estuvo sola en la casa.



La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se ha pronunciado: La tarde de ayer, con profunda pena, los universitarios recibimos la noticia del deceso de nuestra estudiante Diana Carolina Raygoza Montes, quien cursaba el tercer grado de la carrera de Derecho, joven alegre, de firmes convicciones y con todo un futuro por delante, apenas tenía 21 años’.



’En medio de esta tragedia, - continúa el comunicado de la UAN- su familia, sus compañeros y amigos, así como quienes laboramos y estudiamos en la Universidad Autónoma de Nayarit, alzamos la voz y exigimos a las autoridades #JusticiaParaDiana.



Asimismo, exhortan al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Nayarit el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo de quién o quiénes resultan responsables.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, rumbo a la Fiscalía General de Nayarit, realizó un video en vivo donde dijo: ’el tema que todo el mundo está halando en las redes sociales, que es un caso indignante, no más feminicidios, lo hemos dicho, en mi gobierno mientras yo esté al frente, no toleraremos que se le toque a las mujeres ni con el pétalo de una rosa’.



Dijo también que ’Qué bueno que la sociedad se ha organizado para exigir al gobierno, para exigirme, para eso estamos los servidores públicos. Hoy yo he tomado la decisión ahorita mismo de ir, respetando la autonomía de la Fiscalía, para ir yo personalmente con el Fiscal para qué me explique qué están haciendo y qué van hacer. Le voy a pedir qué no quede impune, que tengamos que hacer lo que se tenga qué hacer’.