Justicia social, no dádivas

Hoy es una de las cinco fechas históricas que han marcado desde tiempos remotos el devenir de nuestro país, exacto, celebramos el inicio de la Revolución Mexicana, la primera socialista en la historia de la humanidad.



Qué mejor que reproducir en sus partes fundamentales la entrevista al compañero Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, misma que por los conceptos expresados por el líder gremial, fue titulada: ’Justicia social para los condenados de la tierra, no dádivas’



A la pregunta sobre si ¿el periodismo latinoamericano y caribeño está atravesado por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China a la hora de informar sobre la pandemia?



Camaño, nos dice: Entiendo que el periodismo no es uniforme, toma partido en las tensiones entre la República Popular China y Estados Unidos dentro de una matriz ideológica, no todo el periodismo apuesta al predominio absoluto de Estados Unidos en el mundo.



Reconozco y comparto que han sido evidentes las manifestaciones en procura de adjudicarle a China la aparición, el desarrollo y la transmisión del Covid–19, pero también han tenido resonancia expresiones que se oponen y que cuestionan, e inclusive repudian este tipo de declaraciones. Según mi formación ideológica y política enmarco la crisis en el fracaso del sistema capitalista. Y muy especialmente en su fracaso de socialización.



Todos sabemos que día a día crece más la desigualdad social, el desempleo, el empleo basura y el salario basura, y que cada día hay más gente buscando trabajo, techo, comida y paz. Cada día hay más violencia, más excluidos. En fin, la realidad ya no la puede esconder el sistema capitalista de ninguna manera. Es una situación tremenda, irrespirable.



La charla radiofónica se realizó durante el programa ’Clave China’, que se emite por Radio Cooperativa AM 770. Las entrevistadoras fueron las colegas Luisa Valmaggia y Lidia Fagale, conductora del programa y secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, respectivamente.



-La FELAP pertenece a la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta que fue lanzada en Beijing en octubre de 2019, cuyo nacimiento coincidió con el inicio de la pandemia. ¿Consideras oportuno su lanzamiento?



C. -La conformación de la Plataforma de Periodistas, fue muy bien recibida por la FELAP, esencialmente porque desde la desaparición de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) no se constituía una organización de periodistas que se manejara por fuera de los lineamientos clásicos de periodismo estadounidense y de la socialdemocracia europea.



Conceptualmente la Plataforma estimula la cooperación y la solidaridad, de la misma manera que lo hace la Asociación Nacional de Periodistas de toda China y con el mismo sentido que promueve la FELAP.



En medio de la pandemia la Plataforma demostró que su cometido es estratégico y en tal dirección la FELAP estará presente para apuntalar en América Latina y el Caribe el desarrollo de la Plataforma.



– ¿De qué manera la FELAP ha sentido la solidaridad de los periodistas chinos?



-Antes quiero destacar que la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China, las y los colegas de China, mantienen vínculos con la FELAP desde hace más de una década, bastante más.



Y con algunas de las organizaciones que constituyen la FELAP mantienen vínculos desde hace mucho más, es el caso, por ejemplo, de las relaciones con las compañeras y compañeros de la Unión de Periodistas de Cuba; con la Federación de Asociaciones de Periodistas de México; con la Federación Nacional de Periodistas de Ecuador; con el Colegio de Periodistas de la República Dominicana; con la propia UTPBA; con las y los colegas de Perú, de Chile, con las compañeras y compañeros de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y otras organizaciones.



-¿Cuáles fueron las medidas, recomendaciones o reclamos de la FELAP en favor de la protección de las y los periodistas frente a la pandemia de covid-19?



C. – A mediados del mes de marzo le pedimos a todas las organizaciones de la FELAP informes ante el avance de la pandemia. Y el dos de abril, ante la necesidad de tomar recaudos ’En defensa de la vida y los puestos de trabajo’, lanzamos esa consigna y al mismo tiempo planteamos que era imperioso impedir los contagios y actuar con firmeza contra todo intento de despidos por parte de las empresas periodísticas. A pesar de los llamamientos y manifestaciones de solidaridad entre las trabajadoras y trabajadores de todas las organizaciones de la FELAP, hemos tenido que lamentar la muerte de compañeras y compañeros en diferentes países.



-¿El periodismo está jugando algún papel en lo que se denomina Guerra Fría entre Estados Unidos y China?



-Sí, claro. Hay grandes cadenas mediáticas, y, por consiguiente, periodistas, que participan muy activamente. Pero eso no significa una posición dominante de Estados Unidos sobre China.



Esto establece una disyuntiva para la humanidad y el planeta: la desintegración por el egoísmo, el consumismo enfermizo, el fin de lucro como único fin, el guerrerismo, la atomización, o la integración con cooperación, con solidaridad y con justicia social.



Y remata Juan Carlos Camaño: No una justicia social simulada a través de las dádivas de los poderes fácticos, y sus gerentes políticos. En otras palabras, precisa: ’Justicia social para los condenados de la tierra, no dádivas’.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.