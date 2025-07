Justicia para madres buscadoras y la reivindicación del papel investigador de la CODHEM, plantea Luis Miguel Carriedo ante legisladores

Toluca, Estado de México.-La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura Mexiquense, escuchó en breves entrevistas a 33 aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), de ellos saldrá una terna, misma que será votada y de ahí obtener al titular de la comisión por los próximos cuatro años.



Uno de ellos fue el Maestro Luis Miguel Carriedo Tellez, actual titular de la coordinación ejecutiva del Mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, quién ante la comisión de derechos humanos del congreso, señaló un plan de trabajo de 15 puntos para impulsar a la CODHEM, como garante de la justicia a las víctimas en la entidad.



Carriedo Tellez, dibujó en un breve mensaje la motivación personal para buscar presidir el ombudsman Mexiquense: "La razones que motivan mi presencia esta mañana, tienen que ver con estar de lado de la justicia de las madres que buscan a sus hijas, a sus hijos, de las mujeres que esperan no ser vulneradas, de las víctimas que no encuentran justicia, de las personas con discapacidad que encuentran en entornos discriminatorios y para evitar la cancelación de los derechos de la comunidad del LGBTQI+ que enfrentan también la necesidad de combatir las agresiones".



Carriedo Tellez, afirmó que tras la definición de la declaración universal de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, el mundo centró su núcleo sustantivo en la dignidad de las personas.



"Eso nos une a todos con los derechos humanos y a un núcleo sustantivo en la dignidad de las personas, los derechos humanos deben pasar sin duda de la parte formal o jurídica a la parte de la acción cotidiana, la acción cotidiana en los 125, municipios del Estado de México, y para ello creo que es fundamental reivindicar el papel de investigación, de facilitador para atender las quejas, para visualizar lo que ocurre a partir de fortalecer los diagnósticos que tenemos", insistió ante la comisión presidida por la diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Salinas Reyes .



Luis Miguel Carriedo, detalló que existen en la entidad cerca de 14,000 quejas presentadas en un periodo De 2021, a la fecha y de ese universo, existen indicadores de que un 30% que se refiere más al tema del acceso a la justicia, mismo que se subsanaría con una atención basada en la coordinación institucional.



Además, reiteró: "Partiendo de la investigación y del diagnóstico, debemos atender a grupos de vulnerables con informes específicos de su situación de periodistas, de personas de la comunidad LGBTQI+, de personas con discapacidad, de migrantes en nuestra entidad, también de seres sintientes, de mujeres violentadas, y periodistas a partir de esas cifras conocer cómo se vulneran derechos, se pueden dar investigaciones de oficio y también por supuesto atender los casos que están siendo reportados mediante patrones de conducta".



"No podemos tropezarnos con la misma piedra y debe haber en la CODHEM una necesidad de diagnosticar, investigar atender y un segundo elemento articular acciones con las distintas instancias, con los distintos poderes", apuntó en su entrevista Carriedo Tellez.



Señaló la necesidad de tener una memoria historica en el actuar de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, por lo que recordó: "Como se pusieron a disposición a mujeres, en el caso emblemático de Atenco y de los abusos terribles en otros casos que fueron omisos".



Finalizó su participación señalando que la CODHEM debe ser un punto de articulación entre poderes, con un diálogo respetuoso para poder construir entornos sin obstáculos en materia de derechos humanos en la entidad.



Tras este proceso, la comisión legislativa remitirá a la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), un informe sobre la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales para evaluar el perfil de las personas aspirantes, integrar el dictamen correspondiente y formular la terna que se someterá a la consideración del Pleno legislativo.