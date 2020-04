Justifica AMLO el negarse a prueba de temperatura en Tijuana

www.reporterohd.mx



Badiraguato, Sinaloa.- Tras hacerse viral en redes sociales y portales de noticias, el video en donde el Presidente de México se negó a que le tomaran la temperatura en el aeropuerto de Tijuana, como medida implementada, para detectar posible contagio de coronavirus, la tarde de hoy domingo, Andrés Manuel López Obrador respondió y justificó la acción desde el estado de Sinaloa.



Durante su visita a Badiraguato, para supervisar los trabajos de una obra carretera, AMLO explicó que no accedió a la revisión porque ’unos minutos antes’ ya se la habían hecho.



En relación al porque no se ha hecho la prueba para confirmar Covid-19, puesto que convivió con gobernadores que ya han dado positivo a la enfermedad, Andrés Manuel López enfatizó que las pruebas se realizan cuando se cuenta con los síntomas característicos del padecimiento y no nomás porque sí.



’La prueba es cuando se tiene calentura, tos seca, dificultades para respirar, cuando hay dolor de cuerpo, si no tiene uno esos síntomas, pues no hay necesidad de tomarse la prueba’.



El Presidente tachó a algunos medios de comunicación como amarillistas, los cuáles quieren, dijo, que la población caiga en pánico y con eso, también contribuir al fracaso de la 4T.



’Ahora van (algunos medios), lo adelanto porque los conozco, ahora van a decir que me haga la prueba, yo me atengo a lo que dice Salud’.