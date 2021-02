Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson tras la críticas que recibió por el documental sobre la princesa del pop

El cantante estadounidense Justin Timberlake se disculpó este viernes con Britney Spears y Janet Jackson tras reconocer en un mensaje en Instagram que no se comportó con ellas como debía.



"Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé", admitió.



El mensaje de Timberlake aparece tras el estreno de un nuevo documental sobre la vida de Spears que generó críticas sobre cómo la trató durante y después de su relación.



"Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí lo que era correcto", dijo Timberlake.



El cantante aseguró que estaba "profundamente arrepentido" y que quería "asumir la responsabilidad".



"Reconozco que no estuve a la altura de las circunstancias en muchas ocasiones y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", dijo.



Los motivos de las disculpas

Timberlake y Spears salieron entre 1999 y 2002, mientras él era miembro de la banda N*Sync.



Después de su separación, muchos creyeron que la acusó indirectamente de engañarlo cuando contrató a una actriz muy parecida a ella para que apareciera en el video de su sencillo "Cry Me A River".



Tras hacerse famosa a fines de la década de 1990, Spears dijo que estaba esperando a casarse para perder su virginidad.



Pero durante una entrevista de radio, cuyo clip aparece en el documental "Framing Britney Spears", Timberlake reveló públicamente que habían tenido sexo.



Dos años después, en el Super Bowl de 2004, Timberlake actuó junto a Janet Jackson y, tras un"mal funcionamiento del vestuario", le dejó el pezón al descubierto, lo que provocó protestas y quejas de espectadores.



Aunque ambos se disculparon, Jackson absorbió la mayor parte de la publicidad negativa.



Fue multada e incluida en la lista negra en la radio estadounidense y en MTV, y el hecho de que Timberlake no la apoyara públicamente fue fuertemente criticado en años posteriores.



El interés en Spears se ha renovado con el lanzamiento del documental del New York Times, que examina cómo la cantante ha sido tratada a lo largo de su carrera.