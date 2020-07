Justin Trudeau nos confirmó que no podrá acompañarnos en EU para el arranque del T-MEC; Aceptó la invitación a México tan pronto le sea posible: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa matutina, que hoy se hará la prueba de coronavirus covid-19, previo a la reunión del 8 de junio con su homólogo, Donald Trump, ante la entrada en vigor del T-MEC.



"Me haré la prueba hoy en la tarde y mañana les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos ni problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, me hago la prueba hoy y mañana les informo".



El Ejecutivo federal, dijo que "si allá (en Estados Unidos) hace falta hacerse otra prueba, de acuerdo al protocolo de salud" está dispuesto a hacerlo, pues afirmó no tener "ínfulas de superioridad".



El Presidente dijo que mañana a mediodía saldrá hacía Washington para su gira de trabajo y detalló que previo a la reunión con Trump visitará los monumentos de Abraham Lincoln y a Benito Juárez, en Estados Unidos.



’Mañana voy a salir, se va a informar al Senado de este viaje; de todas formas vamos a encontrarnos mañana.



Ya estamos preparados; ya sabemos cómo vamos a viajar, es en avión comercial; vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades; llevaremos ofrendas a Abraham Lincoln y a Benito Juárez.Te Puede Gustar

EL PRIMER MINISTRO DE CANADA JUSTIN

TRUDEAU NO PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO



El Mandatario federal, confirmó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no participará en el encuentro programado esta semana en Estados Unidos para celebrar el arranque del nuevo tratado del libre comercio, T-MEC; sin embargo, dijo que aceptó venir a México tan pronto sea posible.



Tras sostener una conversación telefónica con Trudeau, el mandatario compartió en Twitter que ambos coincidieron sobre la relevancia del nuevo tratado comercial en América del Norte.



Conversamos con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, coincidimos en la importancia del T-MEC, no podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible.



Coincidimos en la importancia del T-MEC. No podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación’, señaló.



Para la gira del presidente López a Obrador estaba programado un posible encuentro de trabajo trilateral el jueves en Washington; sin embargo, con la declinación de Trudeau las actividades se limitarán al miércoles en la Casa Blanca.