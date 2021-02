¿Juventud o experiencia? I y 2

(Primera de dos partes)



Los datos son fríos y duros sobre los resultados que han dado los jóvenes, menores de 40 años como gobernantes de una entidad federativa y los resultados no son tan gratos como se cree.



No son tantos los políticos que con una edad entre los 30 y 39 años han gobernado, durante la etapa moderna de la República Mexicana, ya que antes, muchos jóvenes de forma automática, sin las urnas de por medio, solamente quedaron como referencia anecdótica.



Los otros más claros ejemplos son Gustavo Baz, médico y general que gobernó el Estado de México de manera breve antes de llegar a los 21 años; Tomás Garrido Canabal, que lo hizo en Tabasco y Yucatán, antes de cumplir los 30 años y el también general, Lázaro Cárdenas del Río, quien lo hizo en Michoacán, con 33 años de edad. Unos fueron por breves períodos de meses y Baz, a pesar de su juventud, duró un año.



Ya en la etapa de gobiernos civiles, se ha cambiado hasta en dos ocasiones la Constitución para reducir la edad que se requiere para gobernar una entidad, prevaleciendo la actual que es de 30 años.



La primera ocasión en que se hizo el destinatario era el entonces joven de 32 años, Carlos Armando Biebrich, a la sazón subsecretario de Gobernación, quien de inmediato fue proyectado a la candidatura al gobierno de Sonora, elección que ganó con facilidad y así pudo gobernar por un par de años, hasta que una revuelta campesina lo sacó del Palacio de Gobierno de Hermosillo.



El experimento con Biebrich no fue exitoso, con todo que en aquel entonces era reconocido como un joven con buena preparación y que había ejercido como diputado federal y secretario particular del entonces candidato presidencial, Luis Echeverría Álvarez, quien lo ubicó en su gabinete como subsecretario de Gobernación, en preparación a la candidatura al gobierno de Sonora.



Después del experimento fallido de Biebrich como gobernante, los jóvenes debieron aguardar al arribo de Pedro Joaquín Coldwell, segundo gobernador del naciente estado de Quintana Roo, quien hizo un papel decoroso como gobernante, pero dejó sentada la semilla política, para que la familia Joaquín intentará el asalto al poder en esa entidad. Después de Pedro, su hermana Addy fue candidata perdedora al gobierno estatal y su hermano Carlos es el actual gobernador y tienen preparado al hijo de Pedro (actual alcalde de Cozumel) para el futuro. Otros miembros de la familia han sido diputados alcaldes en el extremo de la Península de Yucatán. Pedro tenía 31 años cuando asumió el gobierno estatal.



Mariano Palacios Alcocer, fue el siguiente joven de 33 años que gobernó una entidad, Querétaro por la vía de las urnas y fue el inicio de una próspera carrera política, donde ejerció como presidente del PRI en un par de veces, secretario del Trabajo y Embajador en El Vaticano, entre otros cargos, ya que antes había sido un joven senador un todavía más joven alcalde la capital del estado de Querétaro y rector de la Universidad. Su gestión, aunque con altibajos, fue calificada como aceptable.



Beatriz Paredes Rangel fue, hasta ahora, la mujer más joven en gobernar una entidad, cuando a los 33 años asumió la administración de Tlaxcala, como un parteaguas en una espléndida carrera donde también fue la más joven diputada en responder un Informe presidencial. Beatriz hizo buen papel como gobernante de Tlaxcala, tanto que se le aceptó sentar un cacicazgo en donde los candidatos a gobernador, sin importar el partido por el que competían, requerían de su aprobación. Beatriz fue subsecretaria de Gobernación, de la Reforma agraria, varias veces diputada federal y un par de ocasiones senadora, así como Embajadora en Cuba y Brasil, entre otros cargos de una amplia carrera política.



Mañana continuaremos con este breve análisis sobre la actuación de los jóvenes gobernantes de los años recientes.



¿Juventud o experiencia? • II



Ramón Zurita Sahagún





(Segunda de dos partes)



Tres jóvenes menores a los cuarenta años se aventuran a conquistar un gobierno estatal con posibilidades de conseguirlo, dos son mujeres que aventajan a sus adversarios de otros partidos y el tercero, un joven que cayó en las encuestas.



Marina del Pilar Ávila, Baja California e Indira Vizcaíno Silva, Colima, aventajan. Samuel García descendió en posibilidades en Nuevo León.



Los tres deben tener presente las lecciones del pasado de los jóvenes gobernantes, para no cometer los mismos errores.



Siguiendo con la lista de gobernantes menores de los 40 años en épocas recientes, encontramos a Alfredo Del Mazo González a los 37 años, su gestión fue dentro de la normalidad y fue promovido a secretario de Energía. Después continuó su carrera política como diputado y director del Infonavit y Fonatur.



Jorge Salomón Azar gobernó Campeche a los 39 años y su gestión fue llena de polémica, especialmente cuando terminó su gestión. No ha tenido otros cargos políticos de importancia.



Manuel Andrade Díaz, Tabasco, ganó en una segunda ronda, ya que en la primera fue invalidada cuando tenía 34 años y hubo de esperar casi dos años para asumir. Siendo un joven muy dotado políticamente no dio el paso anhelado dentro de esta actividad y fue relegado.



Todos los anteriores son priistas. Sergio Estrada Cajigal, tenía 39 años cuando asumió el gobierno de Morelos bajo la bandera del PAN. Sus escándalos fueron muchos y de todo tipo, por lo fue relegado de la política, hasta ahora que regresa en busca de su reivindicación con otros colores y siglas.



Lázaro Cárdenas Batel, Michoacán, contaba con 38 años al ganar la gubernatura. Si gobierno no fue lo que se esperaba, totalmente grisáceo y hasta ahora se reincorporó a tareas políticas de importancia.



Humberto Moreira Valdés, ganó con los colores del PRI el gobierno de Coahuila a los 39 años. Su administración fue un desastre, dejó sumamente endeudado al estado, sus excesos fueron de todo tipo, aunque eso no fue obstáculo para promoverlo a la dirigencia nacional del PRI, de la que fue relevado por los escándalos de corrupción en su gestión gubernamental.



Juan José Sabines, Chiapas, tenía 38 cuando ganó los comicios con las siglas del PRD. Su conducta fue terrible y sus excesos más y dejó un gobierno sumamente endeudado. Su carrera tuvo un receso de seis años, aunque ahora es Cónsul en Florida.



Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León, con 37 años y las siglas del PRI, logró el respaldo en las urnas y su administración se distinguió por las acusaciones de desvío de recursos y enriquecimiento del gobernador, sus familiares y principales colaboradores.



Javier Duarte de Ochoa, otro priista que ganó en Veracruz a los 37 años. Escándalos de corrupción, abusos y saqueos del erario, por parte del gobernador y sus principales colaboradores y señalamientos hacia su esposa Karime Macías, mantienen en prisión a Javier.



Roberto Borge Angulo, priista que ganó Quintana Roo a los 31 años de edad y gobernó en medio de fuertes acusaciones sobre el beneficio propio y de su familia y colaboradores que hoy lo mantienen en la cárcel, señalado por desvío de recursos y otras lindezas.



Manuel Velasco Coello, el único gobernador surgido de las filas del Partido Verde y avalado por el PRI, tenía 32 años cuando ganó el gobierno de Chiapas, donde su abuelo había gobernado con anterioridad. La gestión de Manuel fue escandalosa por el abuso en la promoción de su imagen y el endeudamiento del erario. Su madre fue señalada como beneficiaria de muchos contratos de gobierno y el poder detrás del trono. Hoy Manuel es senador y busca continuar su carrera política.



Con estos personajes vemos como el siglo XXI perjudicó el futuro de los jóvenes gobernantes, ya



Que hasta finales del siglo XX no tuvieron los conflictos de los jóvenes del presente.



Jesús Velasco, un profesional de la comunicación fue destacado como encargado de ese renglón en Baja California, dentro del Partido Encuentro Solidario que lleva como su candidato a gobernador a Jorge Hank Rhon.



Finalmente, fue capturado el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien llevaba casi dos años de prófugo, acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.



