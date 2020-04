Juzgado Federal ordena a alcaldes de Tlanalapa y Tepeapulco realizar medidas para evitar propagación del Covid-19.



. Según el abogado Óscar Castillo ambos ediles han permitido la operación de comercios y locales como antros y que no son esenciales.



Juan Ricardo Montoya.



Por permitir la apertura de antros, cervicentros, tiendas donde se venden plantas y otros productos, lo cual causa aglomeraciones,

la justicia Federal dio un plazo de 48 horas a José Francisco Hernández Cortés y José Adolfo Delgadillo López, presidentes municipales de Tlanalapa y Tepeapulco para que lleven al cabo las medidas y acciones extraordinarias correspondientes para que se cumpla el ordenamiento del gobierno federal de suspender actividades no esenciales para evitar la propagación de contagio de Covid-19.

"De nada sirve la suspensión de labores en el sector público cuando el sector social y privado no han suspendido las actividades no esenciales" dijo el jurista al señalar que en plena tercera etapa de la contingencia sanitaria, en ambos municipios siguen abriendo negocios tales como depósitos de cerveza, locales de reparación de equipo de cómputo, tiendas de todo tipo de productos que no están incluidos como "actividades esenciales".



"Por ese motivo me vi obligado a tramitar juicio de amparo en contra de los Presidentes Municipales de Tlanalapa y Tepeapulco, para que implementen medidas y acciones extraordinarias publicadas el 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación".



El juzgado pidio además a los alcaldes a que en 48 horas - las cuales expiran el sábado - rindan un informe sobre las acciones que van a llevar al cabo para el cumplimiento de las medidas sanitarias.



"Si no lo hacen así, los alcaldes serían a percibidos de cumplir y si insisten en incumplir, el juzgado tendría que emitir una sentencia en su contra en la cual se me otorgaría el amparo e interpondrían sanciones en su contra".



Acusó de omisos e irresponsables a los alcaldes José Francisco Hernández Cortés, alcalde independiente de Tlanalapa y a José Adolfo Delgadillo López de Tepeapulco de extracción priista ya que "hasta el momento han permitido la apertura de giros comerciales no esenciales y que no tienen nada que ver en la elaboración de medicamentos lo que ha alentado a la gente hacer aglomeraciones en las calles y lugares públicos".