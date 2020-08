Juzgado federal otorgó amparo a Ecatepec, la CFE no puede cortar la luz a pozos de agua

ECATEPEC,MÉX. -Un juzgado federal otorgó la suspensión provisional a un amparo promovido por el organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podrá suspender el suministro de energía eléctrica a instalaciones del organismo.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras afirmó que se trata de una resolución inédita, ya que la CFE no podrá cortar el suministro de energía a instalaciones hidráulicas de Ecatepec, lo que da seguridad y certeza a la ciudadanía, sobre todo en cuanto al derecho humano del abastecimiento de agua potable.





Agregó que la medida también permitirá el diálogo entre la CFE y el gobierno municipal en torno al pago de adeudos, toda vez que Sapase heredó deuda histórica por 254 millones 886 mil 160 pesos.



El pasado 4 de agosto la CFE cortó el suministro de energía eléctrica a los pozos La Pradera, 351 Las Palomas, Jesús Arriaga y Alfredo del Mazo, que en conjunto suministran agua potable a unos 300 mil habitantes de Ecatepec, para exigir el pago de adeudos.



Mario Luna Escanamé, director de Sapase, informó que el pasado 4 de agosto el organismo presentó un amparo indirecto ante el juzgado séptimo de distrito del Estado de México, en el expediente 419/2020, donde reclama la inconstitucionalidad de la medida de cortar el suministro de energía eléctrica para exigir el pago de adeudos, por lo que se otorgó la suspensión provisional a la petición y se ordena a la CFE no realizar nuevos cortes de energía.



Añadió que Sapase cuenta con 144 instalaciones, entre pozos de agua potable, tanques de almacenamiento y cárcamos, además de oficinas, por lo que la inédita e histórica suspensión otorgada el día de hoy evita que la CFE realice más cortes al organismo, lo que beneficia a toda la población de Ecatepec.



Luna Escanamé destacó que el gobierno municipal presentó una propuesta a la CFE para el pago de dos millones de pesos mensuales y una cantidad más alta a finales del año, que podría ser igual a la realizada en diciembre del 2019, que fue de 80 millones de pesos, aunque hasta el momento no ha habido respuesta al planteamiento.



La multicitada resolución, emitida el día de ayer y publicada hoy, señala: ’Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se suspenda el suministro de energía eléctrica al organismo público descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, Estado de México’.



Agrega: ’Habida cuenta que con ello no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se infiere que pudiera ocasionarse algún perjuicio contra la colectividad’.