Karla Almazán diputada Federal, entrega premios a los ganadores del concurso ’Historias de la muerte’

Texcoco, Méx., a 29 de octubre del 2020.- Convencidos de que ’para soñar no hay que cerrar los ojos, para soñar hay que leer’, la diputada Karla Almazán y el Dr. José Pedro Vizuet presentaron los resultados del primer concurso de Cuento Infantil-Juvenil 2020 ’Historias de la muerte’, que sorpresivamente rebasó las edades y entidades convocadas.



Asimismo se realizó la presentación del cuentero ’Anda ebria la muerte’ y los videos de "Los Rostros de la Calaca" cuyo autor es el Dr. José Pedro Vizuet.

El certamen, que buscó promover la creación literaria, así como generar un espacio de difusión y expresión sobre la muerte, además de provocar el interés por la lectura en los tiempos de pandemia.



En esta primera edición, recibieron un total de 100 cuentos de los que se evaluaron características, formas y temáticas diferentes.



Orgullosa de la respuesta recibida, la diputada señaló que el concurso en sus inicios estuvo dirigido al Distrito XXXVIII (Atenco, Tezoyuca, Texcoco, Chiconcuac) sin embargo, ante la enorme participación se abrió a otras fronteras, incluido el estado de Oaxaca.



Durante el evento se premiaron tres categorías: A que incluyó a pequeños de 9 a 12 años de edad; categoría B de 13 a 17 y C que enmarcó a los mayores de 18 a 29 años de edad.



Los ganadores seleccionados fueron:

Categoría A

-Primer Lugar, Alexandro Gabriel G, Rodríguez del municipio de Cuautitlán Izcalli, cuento ’El árbol de la oportunidad’

- Segundo lugar, Fernanda Analí Buendía Hernández del municipio de Chiconcuac, cuento ’Un viaje fuera de lo común’

- Tercer lugar, lugar de la categoría A, Diego Camacho Juárez de Oaxaca de Juárez cuento ’La muerte y el virus misteriosito’

Categoría B

-Primer lugar, Erik Eduardo Sosa Melchor del municipio de Huetlán en Oaxaca

- Segundo lugar, María Fernanda del municipio de Texcoco, cuento ’A Nati le duele el estómago’

- Tercer lugar, Isaí Lorenzo García del municipio de Ozumba de Alzate, cuento ’La dama blanca’

Categoría C

- Primer lugar, 5 mil pesos, Arizaldi Rubio García del municipio de Texcoco ’La visión de Giby’

- Segundo lugar, 3 mil pesos, Ana Méndez del municipio de Texcoco, cuento ’Día de Muertos’

- Tercer lugar, 1,500 pesos, Guillermo Fregoso del municipio de Texcoco.



Los videos presentados fueron realizados por las casas productoras Chaman con ’El engaño de la muerte’ y el trabajo realizado por José Trejo y Artemisa González, ’Anda ebria la muerte’ y podrán visualizarse de manera gratuita.



Asimismo se dio a conocer que la diputada Karla Almazán buscará (a través de la Cámara) se autorice un volumen de este ejemplar con cuentos ilustrados para distribuirlo en escuelas del municipio y sus alrededores para que pueda llegar a miles de alumnos de manera gratuita. Aunque, aclararon, que además estarán de forma digital para ser descargados.