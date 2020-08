’Kung Fu Monkeys’ y ’Delux’ en vivo

’Kung Fu Monkeys’ y ’Delux’ harán vibrar al público al ritmo de punk como parte de la iniciativa REMM





Como parte de la iniciativa REMM, las bandas ’Kung Fu Monkeys’ y ’Delux’ estarán ofreciendo un concierto en formato streaming este sábado 29 de agosto junto a ’Delux’ en un show completamente en vivo desde el Black Box de Tijuana hasta el hogar de todos sus fanáticos que ya aguardaban el momento de poder escucharles de nuevo, luego del lanzamiento de ’Common Chord’, una nueva versión acústica que fue grabada a distancia. La canción originalmente fue lanzada en el año 2003 como parte de su segundo álbum de estudio titulado ’End Transmission’ y será una de las muchas sorpresas que la popular banda tiene deparado a su público.







Después de numerosas giras y festivales por México, Estados Unidos, Europa, El Reino Unido y Canadá. Además de alternar con bandas de talla Internacional como Gondwana, Maldita Vecindad, Moby, Fishbone, Aggrolites, NOFX, Dropkick Murphys, los ’Kung Fu Monkeys’ preparan su regreso esta segunda mitad del año 2020 con el show en formato streaming que ofrecerán este sábado 29 de agosto junto a Delux. Esta maquina de giras comenzó su rodar desde 1997 y hasta la fecha no ha parado de impresionar al público nacional y extranjero en cada show, demostrando lo que estos hijos de Tijuana tienen para ofrecer.







Estos ’Road Warriors’ no tienen miedo a nada de lo que las rutas les pongan en su andar, presión policiaca, corrupción, asaltos, no temen quedarse tirados en la carretera, porque a pesar de todos estos obstáculos siguen en la lucha. Una lucha que cobra sentido gracias a los espectadores que hacen que todo valga la pena. Dotados ya de un sonido maduro que han logrado al paso de los años, regresando a sus raíces y experimentando con ritmos que antes no habían manejado, sin perder nunca el poder y la energía que los ha posicionado, Los ’Kung Fu Monkeys’ se han convertido en la banda más fuerte del underground de este país.







’Delux’ por su parte son una banda originaria de Tijuana que recientemente visitó la capital del país para tocar al lado de Allison en el Pepsi Center apenas el año pasado. Con guitarras estridentes que necesariamente invitan al movimiento de cabeza y letras directas, Delux siguen fomentando su vena punk rock con temas únicos que han cosechado muchos seguidores. Después de lanzar su disco ’Money’, peculiar por sus colaboraciones en inglés y español, antecedido por ’Entre la guerra del amor’ bajo el sello Sony Music y un álbum homónimo independiente, el cuarteto de pop-punk rock conformado por Leonardo Ramírez, Mauricio Pérez, Ignacio Rojas y Luis Campos presentó recientemente su nuevo disco ’Descontrol’, que es el cuarto en su carrera.







