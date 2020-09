Kurt en Auto-concierto

No te puedes perder el gran auto-concierto, presentado por ’Drive to fun’ en la nueva normalidad desde, El Parque Bicentenario, invita a todos tus conocidos a pasar una velada extraordinaria escuchando música grata, corre la voz.





A unas semanas de haber lanzado su sencillo ’Roto’, el cantautor mexicano anuncia su primer concierto bajo la nueva normalidad, mismo que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en las inmediaciones del Parque Bicentenario, abriendo la puerta a un nuevo ciclo en busca de consolidarse como el nuevo ícono del pop en español y seguir creciendo su joven carrera, misma que hasta hace unos meses llegaba a su primer sold out en el Plaza Condesa de la Ciudad de México.





Con esto se marca el regreso a los escenarios después del rotundo éxito de su último disco ’En medio de este ruido’, mismo que logró Disco de Platino + Disco de Oro, además de consolidar su sencillo La Mujer Perfecta con Doble Disco de Diamante + Disco de Platino, Se Fuerte Corazón con Disco de Oro, Vengo del Futuro con Disco de Platino, 16 con Disco de Oro y Sonreír también con Disco de Oro.





No dejes de ir a ver este gran auto-concierto, presentado por ’Drive to fun’ en la nueva normalidad, estará sensacional, la pasaras súper bien, invita a todos tus amigos, corre la voz.