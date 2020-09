La 4t dejó a la deriva a la clase trabajadora de México: TGC

Chimalhuacán, México.- El mal manejo de la 4T para atender la crisis económica y sanitaria que afronta el país por el Covid-19, ha provocado un incremento significativo en tema del trabajo formal e informal. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se conoce que más de 15.7 millones de mexicanos se encuentran sin empleo; sin embargo, el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no ha resuelto este problema que ha llevado a una crisis económica estimada en la caída del -5% hasta -10% del producto interno bruto (PIB).



’Agradezco la presencia de todos ustedes compañeros trabajadores asalariados y no asalariados de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), es un gran esfuerzo el reunirnos durante estos tiempos difíciles pero nuestro país enfrenta una gran crisis de la cual ya son conocedores. Durante estos siete meses de resguardo que provocó la pandemia del coronavirus, hemos vivido la incompetencia del gobierno federal y del sistema capitalista que no ven por los intereses de los obreros, nuestro país es víctima del enriquecimiento de los privilegiados y del empobrecimiento que los trabajadores, por ello los invito a seguir luchando en unidad del frente obrero’, indicó Alberto Ojeda titular de la CRT en la localidad.



El diputado local de Chimalhuacán, Telesforo García Carreón, acudió a la asamblea de trabajadores con motivo de destacar el papel fundamental que ocupa el movimiento obrero mexicano para la lucha en contra del gobierno opresor de morena. Dicho partido fue creado en 2014 y que se dio a conocer como ’La esperanza de México’, pero que actualmente solo ha traído un sinfín de decepciones y abusos al pueblo mexicano. García Carreón e integrantes de la CRT coincidieron en la ineficiencia del actual gobierno para combatir las distintas problemáticas que enfrenta el país como lo son la falta de recursos para las familias, la falta de empleo y de asistencia médica adecuada.



’En países como México la salud se compra, quien no cuenta con los recursos para adquirirla lamentablemente fallece; un claro ejemplo es la crisis sanitaria que estamos viviendo, miles de mexicanos, miles de obreros han perdido la vida por el coronavirus, demostrando un pésimo manejo por parte del presidente López Obrador y su gabinete. La organización del pueblo trabajador con el Movimiento Antorchista, ha logrado el no tener tantos fallecimientos, hemos luchado por pruebas de detección del COVID19, por insumos médicos y mejores tratamientos; sin embargo, eso no quiere decir que debemos dejar de luchar por mejores condiciones’, finalizó García Carreón.