La 4T garantizará que en Guerrero el desarrollo sea incluyente y equitativo: Pablo Amílcar Sandoval

CHILPANCINGO, Gro., 20 de noviembre de 2020.- Luego de manifestar que la Cuarta Transformación no es un tema electoral o partidista, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó que la 4T priorizará un desarrollo incluyente y equitativo, evitando que las riquezas generadas por el pueblo continúen en unos cuantos.



Este viernes, el ex delegado federal en la estuvo en Chilpancingo, acompañado del regidor Samir Ávila Bonilla y la maestra Nora Velázquez Martínez, donde dialogó con comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, a quiénes agradeció su cálido recibimiento y les compartió su postura de fortalecer la economía popular.



Más tarde, sostuvo un encuentro con representantes del magisterio de la zona centro, quienes, organizados, buscan sumarse a la transformación de Guerrero.



En un mensaje, el diputado local con licencia explicó el momento histórico que vive el país y donde es importante la participación ciudadana en bien del pueblo; Resaltó las virtudes del estado de Guerrero, el cual cuenta con recursos naturales, tierra fértil, minerales, agua, pero, sin embargo, la malas administración lo han mantenido en la pobreza.



Dijo que este contraste debe traer a discusión las grandes ventajas que tenemos: ’pero seguimos teniendo una pobreza en el pueblo gigantesca que no se explica fácilmente, no se explica cómo ha habido tanta mala administración de los recursos, que ha generado extrema pobreza y ha generado funcionarios muy ricos durante muchos años’.



Por lo que convocó a la ciudadanía a sumarse a una construcción social desde las bases, a sumarse a la 4T y cambiar las condiciones de vida, principalmente pensando en las nuevas generaciones.



Puntualizó que para el desarrollo social, es importante que una de las directrices a invertir sea la educación, la cual ha sido golpeada por los gobiernos neoliberales que han disminuido los recursos asignados, al igual que a la cultura y las artes; lo que ha significado un abandono de la infraestructura educativa, una baja en el salario real de los maestros, falta de estímulos, falta de becas y en general una destrucción de un sistema educativo.



Esto se ha reflejado en los números, donde la entidad en el tema de alfabetización está por debajo del promedio nacional, pues el 10 por ciento de la población guerrerense no saben leer y escribir, cuando a nivel nacional solo registra el 4 por ciento.



Refirió que los guerrerenses en promedio estatal sólo alcanzan a estudiar hasta el segundo de secundaria, mientras que los que logran llegar a la preparatoria, llegan a un escenario muy complicado, ya que por la falta de espacios son rechazados.



’Los gobiernos han invertido en obras de inmediato, pero no en obras indispensables que se vean a largo plazo como es la educación, por eso se ha abandonado la educación’, reiteró.



También dijo que es necesaria la inversión a la salud, y el rescate a los pueblos originarios y en programas sociales para los más pobres.



Pablo Amílcar Sandoval, también visitó la colonia Obrera, Centro y las instalaciones del periódico Diario de Guerrero, donde diálogo con el director Héctor García.