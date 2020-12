La 4T le cobra miles de millones adeudados y Salinas Pliego se "desquita"

Pese a la situación actual por el Covid-19, varios han tomado a la ligera las medidas sanitarias por las fiestas decembrinas, tal es el caso de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien realizó una cena de fin de año sin respetar la distancia.



La noche del miércoles 16 de diciembre, Salinas Pliego compartió el video de otra fiesta de fin de año con sus empleados, ahora, con conductores de TV Azteca.



Una semana después de que realizara un evento amenizado por el elenco de Myst con el actor y cantante Patricio Borguetti, el empresario ahora compartió fotos y videos de la fiesta de fin de año que tuvo con los conductores e integrantes de TV Azteca, en donde estuvieron presentes Pati Chapoy, Zague, Facundo, y hasta Javier Alatorre.







Junto con @SalinasBenjamin mi hijo, aquí estamos con el gran equipo de luchadores @Azteca… A nosotros nadie nos para!!! pic.twitter.com/y4FpqEe7KQ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 17, 2020

Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la Vida! pic.twitter.com/O4J3MlKcSg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 17, 2020

Meses ladrando contra @HLGatell



Meses balando contra la estrategia #Covid_19 del gobierno...



... pero si @RicardoBSalinas

le ordena asistir a una #CenaCovid



... @SergioSarmiento se quita el cubrebocas y hasta los calzones 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/y4CvUkdQDP — Luis Guillermo Hernández © (@luisghernan) December 17, 2020

Sin sana distancia y mucho menos cubrebocas, Ricardo Salinas Pliego y sus trabajadores se reunieron para tomarse la foto del recuerdo y compartir en redes sociales algunos videos de la celebración de fin de año.Ricardo Salinas Pliego aseguró que el mundo está dividido entre los que le tiene miedo a la muerte y ’los que queremos vivir’, por lo que una vez más, reiteró que la gente ya no debería quedarse en sus casas, a pesar de que en México ya suman 1,277,499 casos de contagios acumulados de coronavirus y 115,769 defunciones, de acuerdo con el último balance de las autoridades sanitarias federales (16 de diciembre).’El mundo ya se dividió entre los que le tienen miedo a la muerte y los que queremos vivir. Entonces, el problema es que los que le tienen miedo a la muerte han llevado la narrativa por estos 8, 9 meses y su receta es la misma. ‘Cuídate mucho, quédate en casa, usa el tapabocas, no salgas, no hagas fiestas’. ¿Y qué ha pasado? Nada’, aseguró.En redes sociales los usuarios hicieron énfasis en la incongruencia por parte de los conductores de noticieros, quienes han informado sobre la pandemia durante estos meses, asistieran a dicho evento en un momento crítico para el sector salud del país, que de nueva cuenta los hospitales en México se está enfrentando al limite de su capacidad.A principios de diciembre, El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Grupo Elektra deberá pagar 1,431 millones de pesos (mdp) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Durante la sesión de este miércoles 2 de diciembre, el organismo desestimó la impugnación a la que la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego había alegado para no pagar impuestos.Se trata de la tercera vez en la que el TFJA confirma que Grupo Elektra deberá cumplir con sus obligaciones de pago, pues el 14 y 21 de octubre pasados se le ordenó liquidar dos créditos fiscales que adeuda desde hace más de una década, por un monto superior a los 20,000 millones de pesos. Con información de INFOBAE, SOPITAS