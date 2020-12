La 4T le hará justicia a La Montaña, región olvidada por décadas por los anteriores gobiernos: Pablo Amílcar Sandoval

En 2005, Andrés Manuel López Obrador arrancó aquí su campaña en busca de la presidencia de la República. Hoy, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros visitó Metlatónoc, donde recibió el respaldo y acompañamiento de alcaldes, diputados y de las y los hermanos indígenas, quienes confiaron que no solo será el candidato de MORENA, será el próximo gobernador de Guerrero.



El hijo y nieto de luchadores sociales, reiteró que ’el pueblo estará por delante y triunfará la voluntad popular, a pesar de las adversidades, ataques, calumnias y mentiras".



Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó en Metlatónoc, Xalpatláhuac y Alpoyeca, que con Morena y la 4T se logrará la verdadera transformación de la Montaña para hacerle justicia a esta región que ha permanecido en el olvido durante décadas por los gobiernos neoliberales.



En un evento abierto, fue recibido con un emotivo mensaje por el alcalde, Zeferino Villanueva Galindo quién aseguró que en la tierra del huipil existe un gran respaldo y esperanza hacia Sandoval Ballesteros: ’sin duda alguna no solo será candidato, será nuestro próximo gobernador, por el bien de la gente, llegó el momento, Guerrero merece justicia y se va a hacer a través de su gobierno compañero Pablo, bienvenido a esta tierra que clama justicia’.



Desde el municipio de Malinaltepec, el diputado local, Aristóteles Tito Arroyo le hizo entrega de un gabán hecho a mano recordando que también así se le obsequió al hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su cierre de campaña en 2018: ’eso era señal de que iba a triunfar y triunfó y así Pablo, así tú también triunfarás, aquí está plasmado lo que sigue para este proyecto’, refirió el legislador.



Manifestó que en sus diversos recorridos ha expresado que los municipios de la Montaña están sumergidos en la pobreza, son los de menor desarrollo en América Latina siendo Metlatónoc, uno de ellos.



’En esta Cuarta Transformación vamos a demostrar que sí es posible tener gobiernos honestos, que sí es posible tener gobiernos del pueblo, que sí es posible que esos gobiernos generen bienestar para la gente y que esos gobiernos deben emanar del propio pueblo’, enfatizó.



Afirmó que el movimiento que encabeza es por el presente, pero sobre todo por las próximas generaciones.



Pablo Amílcar Sandoval también estuvo en la comunidad de Igualita, donde reiteró que el pueblo triunfará y que llegará la justicia a esta zona, a pesar de las adversidades y de la reorganización de la derecha. Ahí recibió el arrope de políticos de otros partidos políticos que confían en la transformación.



’Yo les quiero decir que este proyecto va más allá del tema electoral, y va más allá incluso de los partidos , por eso, decimos nosotros que es importante que vengan de todos lados que nos sumemos como pueblo, movimiento y no va a ser fácil, vemos cómo la derecha se reorganiza, se junta y vemos como el PRI y el PRD se reorganiza en torno a sus propios intereses y privilegios"



El sábado, Pablo Amílcar Sandoval visitó Chilapa de Álvarez y concluyó en Montaña Alta, donde se reunió con diversos sectores sociales, también fue acompañado, por el alcalde de Atlamajalcingo del Monte, Javier Hurtado Catalán, el diputado local, Luis Enrique Ríos, síndicos, regidores y representantes políticos.