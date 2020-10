La 4T no debe quedar en una intención en el próximo gobierno, debe ser una realidad: Pablo Amílcar Sandoval

Tras asegurar que más que el tema político – electoral rumbo al 2021, le preocupa el tema del desarrollo estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hizo un llamado a parar el golpeteo político y convocó a los aspirantes a la gubernatura, llevar a la práctica una nueva forma de hacer política construyendo un diagnóstico de políticas públicas que puedan ser, incluso, un compromiso firmado para el próximo gobernante y así evitar que la Cuarta transformación se quede solamente en una intención.



Entrevistado en Tecpan de Galeana, Pablo Amílcar Sandoval aseguró que Guerrero se encuentra ante una oportunidad histórica que puede cambiar las condiciones de vida de los ciudadanos y que ésta debe ser no desde los partidos sino desde las bases.



-¿Aspiras a la gubernatura?, se le preguntó



-’A lo que yo aspiro es que la Cuarta Transformación no sea solamente una intención, sino que emerja de los ciudadanos, las transformaciones las hacen los pueblos, no las hacen los partidos, ni el gobierno, es el pueblo el que encabeza la Cuarta Transformación’.



El también diputado local con licencia reiteró que es necesario tener una perspectiva de desarrollo superior a la que se tiene ahora y donde se deben de sumar todos.



En este sentido abundó, ’más que pensar en lo electoral, estoy pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, yo creo que esa es la altura que debemos de tener en estas discusiones’.



Pablo Amílcar Sandoval consideró necesario parar los golpeteos y centrarse en la perspectiva que se debe tener en áreas fundamentales como la salud, que dijo, a raíz de la pandemia generada por el Covid-19 se descubrió como si fuera un secreto, que el sistema de salud en Guerreo estaba colapsado y requiere de una gran inversión.



’Tenemos servicios de salud mínimos y si en eso coincidimos todos, de todos los partidos, entonces deberíamos ya casi firmar un acuerdo de estos que son los mínimos que debemos de hacer como sociedad, no como partido, no ver solamente esa partecita que pudiera generar un beneficio electoral, necesitamos ver los beneficios que va a tener el pueblo de Guerrero’, puntualizó.



Cuestionado sobre las necesidades que le platean la población comentó que "debe impulsarse alternativas desde la participación ciudadana; eso se merece este estado de gente tan trabajadora, que nos vean distinto desde los otros lugares, que recuperemos la grandeza de nuestra tierra’.



Este fin de semana Pablo Amílcar Sandoval se encuentra en un recorrido por la Costa Grande donde ha sostenido reuniones con cafeticultores, pescadores, empresarios y ciudadanía en general.