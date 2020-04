¿LA 4T PARIDA EN EL GOBIERNO?, TODO ES POLÍTICA...

La impunidad y corrupción medio de agravio social. La nueva década llegan diversos retos tanto para la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como para la sociedad mexicana, la cual enfrentó durante el 2019 una serie de cambios sin precedentes en el país. La lucha por mantener el control de las Cámaras seguirá siendo una constante, donde Ricardo Monreal y Mario Delgado la cohesión al interior de las bancadas. Maquiavelo enseñó al príncipe que tenía que utilizar el temor para gobernar. El terror como herramienta. Ambos coincidían en una cosa, a saber, que el miedo es la emoción política más potente y necesaria, la gran educadora de una humanidad indómita y poco de fiar. Es terrible que el pueblo pierda el miedo», advertía Spinoza, un cauteloso.



El miedo es también una emoción religiosa con esperanza . El miedo es la emoción política más potente y necesaria, la gran educadora de una humanidad indisciplinada y poco de fiar. Es terrible que el pueblo pierda el miedo. El miedo es también una emoción religiosa, Espinoza. Del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva La desigualdad sociales al ingreso de baja remuneración entre uno y dos salarios mínimos, con un ingreso inferior a cinco mil 300 pesos mensuales. 15 millones de jóvenes, de 15 a 29 años de edad, que ya trabajan o realizan alguna actividad económica. Equivalentes a seis millones 150 mil personas, menores de 30 años con una carrera o maestría, que viven en condiciones de pobreza. Con la reforma laboral y la figura de la subcontratación se perdió la calidad de vida, quienes ganaban más de cinco salarios, que perdieron su trabajo y ahora ganan hasta la mitad. Esto nos da un total de 9 millones 322 mil personas bajo la línea de perdida de bienestar y calidad de vida. Los ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica alimentaria para toda su familia y cubrir los servicios básicos.



’LO LABORAL 2020, presentadas por la OIT, el organismo internacional estima que la tasa de desocupación en México pasará de 3.4% de la PEA en el 2019 a 3.7% en el 2020, y a 4.1% en el 2021. En México, la tasa de condiciones críticas equivale a 18.5% de la población ocupada, lo que equivale a 10.2 millones de personas en precariedad laboral. Con cifras actuales, estas proyecciones significan que en los próximos dos años el desempleo afectaría a 2.3 millones de personas, es decir, 400,000 más que al cierre de diciembre 2019 pasado. El rubro más impactado por el desempleo sería el campo, y se espera un ligero repunte en las plazas laborales creadas en el sector servicios y en el renglón de trabajadores independientes.’



LOS PARTICOS POLÍTICOS EN LA búsqueda de mantener sus territorios de poder públicos y las probables coaliciones ante el fenómeno mediático de Morena y sus guerras intestinas de poder en el 2021, en esta elección intermedia permitirá tener o no tener ese voto liquido de agravio social , la población de la esperanza y de estado de ánimo social , .quieren las 15 gubernaturas que habrán de disputarse. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, Morena tiene amplias probabilidades de ganar. EL PERO , tendrán el termómetro de operación política en los estados de Coahuila que cambiara su congreso local e hidalgo las presidencias municipales en el 2020 ,gobernados por el PRI .



El PAN en el círculo de poder territorial y en espera de la inconformidad social del eje fundamental de un pueblo, el trabajo y la inseguridad. Los estados de competitividad del pan , Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. Y el PRI será oposición en Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Morena se conformó con ciudadanos de a pie, con militantes resentidos de todas las ideologías de los distintos partidos políticos a los que traicionaron y abandonaron; de funcionarios públicos en otras administraciones que decepcionados buscaron albergue en dicho movimiento y de gente convencida que deseaban un cambio de timón. La meta era ganar y apoderarse de la presidencia de la república en 2018 y lo lograron por el hartazgo ciudadano, gracias a la corrupta gestión que encabezó Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, con su grupo de elite https://youtu.be/-jaaMdAvoxM



El problemas de eficiencia, eficacia y honestidad ante los recursos públicos que tengan un impacto social, comunitario y de desarrollo sustentable para los municipios –y ante situaciones de una corrupción de funcionarios ante las designaciones de estos recursos generados por la federación. (Ojo-. La expresión del artículo 1 de la constitución ante los individuos y su obligatoriedad de los funcionarios públicos ante el poder judicial) y lo relativo a la cauda de leyes en materia del articulo 108 al 114 de la constitución. El Delito de Colusión, El peculado se refiere a la malversación del dinero del Estado, es decir, de los fondos públicos.

La malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. ¿Quiénes son los entes activos (servidor público) y pasivos (instituciones del estado) en éste delito? "la esperanza es lo que hace que sigas respirando y actuando. incluso cuando la presión de la vida te está asfixiando". secretaria de comunicaciones y transportes –sexenio de peña nieto .



Los Golden boy sistemáticos y sin alternativa a causa de su actitud . Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura en gran parte del sexenio de Enrique Peña, parece tranquilo, acompañado del Secretario del Medio Ambiente estatal, Jorge Rescala Pérez. Parece que el brazo derecho de Luis Videgaray no se quiere poner el saco de las llamadas ’irregularidades monumentales’ que recientemente fueron expuestas por Secretaria de la Función Pública de la 4T, Eréndira Sandoval. Las observaciones ’inmorales’ ascienden a más de 544 Mil Millones de Pesos e involucran a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los mexiquenses Gerardo Ruiz Esparza; del propio Raúl Murrieta; del ex delegado de la dependencia en Edomex, Eduardo Luque Altamirano y hasta al actual Secretario de Educación estatal, Alejandro Fernández Campillo. Vaya tranquilidad… ¿de verdad muy limpia o de plano muy cínicos?. https://youtu.be/CMLkBIO-55A vía @YouTube