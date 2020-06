La pandemia del Coronavirus 19 y una política sin método económico y sus variables al modelo macro económico ha producido más desigualdad social y desempleo a falta de innovar la forma económica por el estado mexicano, sobre todo de inversión pública por parte del gobierno federal, son causa de que 700 mil trabajadores perdieran su empleo este mismo año. El Banco de México, en el periodo del 13 de marzo y 16 de abril, se perdieron 347 mil empleos formales, cifra que es superior a los empleos creados en 2019. Según el Fondo Monetario Internacional, a fin de año serán cerca de tres millones de desempleados la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización.



El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. En este sentido, planean combatir esta desigualdad ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa. ’ La línea de acción a la figura bifronte el paternalismo y miedo a métodos de rentismo y captación a la necesidad de servicios públicos y esenciales para las comunidades como: AGUA, DRENAJE, LUZ, VÍAS DE COMUNICACIÓN. Tales comportamientos reciben el nombre de derechos subjetivos, mediante cuyo ejercicio la persona podrá disfrutar de los beneficios de la libertad jurídica. La libertad es la esencia, y los derechos subjetivos los medios legales para tomarla efectiva en la convivencia social ’Gregorio Badeni. https://youtu.be/USCTZMD8Zdw



La transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización. El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. En este sentido, planean combatir esta desigualdad ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.’.



La línea de acción a la figura bifronte el paternalismo y miedo a métodos de rentismo y captación a la necesidad de servicios públicos y esenciales para las comunidades como: AGUA, DRENAJE, LUZ, VÍAS DE COMUNICACIÓN. Tales comportamientos reciben el nombre de derechos subjetivos, mediante cuyo ejercicio la persona podrá disfrutar de los beneficios de la libertad jurídica. La libertad es la esencia, y los derechos subjetivos los medios legales para tomarla efectiva en la convivencia social ’ Gregorio Badeni.



EL gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más del 70 % de los contratos para realizar obra pública, dar servicios o dotar de productos al Estado se han otorgado sin concurso, sin procesos de licitación. La acción de las facultades constitucionales del artículo 6 pfo 2 establece los mecanismos de dotar al ciudadano sobre en que sean utilizado los recursos públicos emanados del ciudadano y su posible o probables responsabilidades conforme al artículo 108 al 114 de la constitución: los delitos, colusiones, omisiones, tipos de omisiones que producen una falta, delito conforme a la ley de transparencia. Las facultades de los poderes y controversias que la misma constitución estable a este tipo de conducta del servidor público. No sabemos si alguna vez, el gobierno actuaba a proceder contra delitos cometidos por ex presidentes o se trata de una medida de chantaje que utiliza de vez en cuando para intimidarlos y además ganarse la simpatía popular en riesgo de



EL descenso, debido a varios errores cometidos por el gobierno (MORENA Y SU COALICIÓN) y especialmente los ocasionados por el manejo de la pandemia del Covid-19. Mientras tanto han ocurrido varios ’escándalos’ por conflicto de intereses, enriquecimientos inexplicables (investigado por el SAT Y LA UIF, INSTRUMENTO DEL PODER EJECUTIVO CON LA SHCP), incumplimiento de presentación de bienes patrimoniales de miembros de su gabinete y varios casos de negocios en los que están involucrados altos funcionarios. Puede ocurrir cualquier cosa, dado que la propia Suprema Corte ha sido invadida por actos de intromisión del presidente de la república, tanto en el nombramiento de su presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de ministros, como es el caso de Jazmín Esquivel Mossa esposa del empresario favorito de AMLO, José María Rioboó que construyó el Segundo Piso.



Muchos súper delegados federales (FACULTADOS por la ley orgánica de la administración pública federal con sus reformas a modo por el ejecutivo federal), cargo inventado por el presidente López Obrador para hacer contrapeso a los gobernadores, son sus amigos, el que generó más polémica fue el de Jalisco, quien tuvo que renunciar, el empresario farmacéutico Carlos Lomelí..



Ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria que ahora de suyo es muy laxa, muy discrecional para el propio ejecutivo, pero la iniciativa del presidente ya pasaba totalmente sobre la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo, porque podía hacer cualquier movimiento en casos de emergencia, entendiendo por ésta lo que discrecionalmente decidiera el ejecutivo, no hay un periodo al que se circunscriba esta atribución, no da cuentas a nadie y se destina fundamentalmente, así lo dice la iniciativa del presidente, a dar continuidad a sus proyectos prioritarios. El objetivo de esta iniciativa transgrede la división de poderes, violenta el artículo 29 de la constitución y centraliza la discrecionalidad del recursos público. La oposición en el poder legislativo logró frenar las intenciones del partido en el Gobierno Morena para aprobar una polémica iniciativa del presidente en un periodo extraordinario. Los legisladores del PAN, PRI; PRD y MC— logró que esto, por el momento, no sucediera, pero se trata de un esfuerzo que busca trascender más allá de esta última acción a pesar de que en el presente sexenio ser oposición es complicado por las condiciones políticas que se viven en el país.



’COPARMEX Y OTRAS ORGANIZACIONES, SE SUMARON EXIGIENDO, PIDIENDO A LOS INTEGRANTES DE ESTE BLOQUE DE CONTENCIÓN QUE NO DIÉRAMOS EL VOTO, ESTA PRESIÓN SOCIAL FUE MUY IMPORTANTE PARA LA COHESIÓN EN ESTE TEMA’. Todo es política y en el próximo proceso de la elección intermedia (2021) saltan candidatos del empresariado para defender sus intereses en la cámara de diputados con la línea del por oligárquico y una ciudadanía en estado de shock de inseguridad, desempleo, educación y poder potenciar el capital humano de los jóvenes de 15 a 30 años. https://youtu.be/5QvSYle0N-w