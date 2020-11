La aceptación de Adela en Acapulco

*Bety Vélez, en la boleta del 2021



De acuerdo a últimas encuestas de Massive Caller, Adela Román Ocampo tiene buena aceptación en el municipio que gobierna.

Obvio es que esto no les va a gustar a sus detractores, que insisten en negar su trabajo como presidenta municipal y a quien todo lo que venga de ella, les parece mal.

Pero la realidad es cruel para estos detractores, porque las mediciones estadísticas demuestran que sus acciones son bien recibidas por un alto porcentaje de la población.

De no ser así, la ciudadanía no le daría la confianza y la posición que tiene electoralmente hablando para la elección que viene.

Tan es así que de querer, sin ningún problema, podría reelegirse para el gobierno del puerto.

Y si un gobierno mide su aceptación por los resultados que da, vemos como Adela es una mujer de chamba, entrona, de compromisos con la población.

A decir verdad, nadie podrá decir lo contrario, y la mejor prueba son sus acciones en contra de la pandemia de Coronavirus, a pesar de que la población insiste en hacer fiestas y reuniones sociales sin respetar las nuevas reglas de convivencia: sana distancia, cubrebocas y el uso de gel antibacterial.

Pero ahí está, día con día aplicando medidas para contener el virus en una población con alto grado de desinterés y negligente para cuidarse.

Los resultados de las últimas encuestas la posicionan arriba de la diputada Abelina López Rodríguez, quien parece ha bajado después de que confesó haber dado una mordida a un MP por la cantidad de 20 mil pesos para que realizaran un juicio abreviado a uno de sus clientes.

Como eso lo confesó en el seno de la Cámara de diputados, se supone que su imagen de honesta ha salido lastimada después de esa revelación, y no se sabe si lo dijo de manera consciente o fue víctima de su inconsciente. ’Nuestras palabras que tropiezan son palabras que confiesan’, decía el psicoanalista francés.

Volvamos a Adela. El asunto es que ella no pretende reelegirse como competir por la gubernatura del estado.

Pero su competición está regida por reglas claras, en juego limpio, sin atacar a nadie, a pesar de que sus compañeros de partido le pegan una y otra vez, y como la niña que le sopló al pastel, después de la desgreñada se acomoda el pelo y sigue sonriendo dándole para adelante.

Y en efecto, parece que el pastel ya otros se lo quieren comer. Lo paradójico del asunto es que quienes la quieren hacer a un lado son sus propios compañeros morenistas.

Queda claro que tampoco hay piso parejo en eso de la selección de candidato, porque mientras algunos aspirantes ya andan en campaña como si fueran candidatos, ella se ocupa de enfrentar y resolver la problemática de Acapulco, en estos momentos de crisis de salud y económica.

Sin embargo, esa puede ser su máxima valía, que demuestra temple para atender problemas y no pierde la cabeza en aras de la candidatura, por lo que no la veremos haciendo campaña de manera alocada como algunos ya lo hacen en su partido.

Lo que sí hay que estar seguros es que pase lo que pase, Adela estará en las boletas electorales del 2021.

OTRA DESTACADA POLÍTICA QUE TAMBIÉN ESTARÁ EN LAS BOLETAS ELECTORALES será la líder del sindicato de Salud, Beatriz Vélez Núñez.

La exdiputada federal señaló que ha recibido varias propuestas para participar en la elección del 2021 y para definir con qué partido o alianza participarán, lo harán mediante la Asociación, Sociedad e Instituciones (ASI), agrupación a la que pertenece.

Su organización es nacional y respaldará a los partidos y candidatos que tengan los mejores proyectos para atender los problemas de la entidad, principalmente en materia de salud, que ha sido severamente lastimada por la pandemia del Covid-19.

Aunque Bety Vélez perdió en la elección pasada la presidencia municipal de Chilpancingo, ahora puede regresar a participar por el mismo espacio, ya que no es de aquellas políticas que solo en temporada electoral aparece para que se fijen en ella.

Se sabe que están trabajando en colonias y comunidades permanentemente, de tal manera que es seguro que la veremos participar en la elección del 2021, y solo faltará definir si por la presidencia municipal o alguna diputación, local o federal.

La propuesta que trae es que ASI apoyará a quiénes demuestre interés y conocimiento en temas de salud, generación de empleos, desarrollo social, combate a la pobreza y mejoramiento a la seguridad pública.

Habrá que mantener la vista en esta líder sindical que ha proyectado su trabajo en la secretaria de Salud y hacía fuera de ella, a la sociedad guerrerense, y su trabajo de 25 años se verá reflejado en las elecciones que vienen, porque como ella misma dice, se necesita gente experta en salud y en los temas vitales de la vida guerrerense.

Y ella es un ejemplo de conocimiento profundo del tema de salud en el país y en el estado, por lo que debe estar en un espacio donde pueda aportar sus ideas de solución a la problemática que tanto daño ha causado al país en este año por la crisis del coronavirus.