La ’acusación’ contra El Toro

Por lo que se ve, a las elecciones que vienen solo podrán llegar quienes estén limpios, es decir, que no traiga cola que le pisen, o de plano haya aprendido a bien comer los sapos más gordos sin hacer gestos, porque el ambiente electoral se está enrareciendo más que el aire de la Ciudad de México.

Hoy miércoles, Milenio y otros portales, publican una supuesta denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio acerca de una demanda en su contra por una supuesta violación a una de sus trabajadoras.

La nota señala que ’el Senador con licencia Félix Salgado Macedonio fue acusado de haber cometido abuso sexual en al menos tres ocasiones contra una mujer que trabajó para él durante 2016, año en que él dirigía un periódico en Acapulco.’

La información menciona la carpeta de investigación, ’12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016.’

Pero ’el expediente fue ‘enterrado’, a pesar de que la denunciante la ratificó el 2 de enero de 2017 y presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual’, señala el rotativo.

Ahora sí que vale la onomatopeya: ¡Gulp!

Los catorrazos están duros entre suspirantes y aspirantes, tan duros que buscan noquear al rival en los primeros minutos del primer asalto.

Como El Toro no se va a quedar callado, es posible que su equipo mañana ya tenga en las redes sociales la campaña #El toro es inocente, para intentar diluir tremendo golpe mediático.

Igual a los cierres de un capítulo de suspenso, podemos preguntar: ¿Sucumbirá el Toro ante tremenda acusación o su lastimado orgullo le motivará redoblar sus esfuerzos para mantenerse en los encuerdados creciéndose al castigo?

Por lo pronto, ya dio cara diciendo: ’Soy el más interesado en que si hay una denuncia en mi contra ante la Fiscalía General del Estado se investigue exhaustivamente.’

Por su parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo señaló que ’no permitirán candidatos que tengan antecedentes o denuncias probadas de violencia en contra de las mujeres’.

Agregó que van a ser muy cuidadosos con esa información ’que luego pudiera no ser cierta, no estoy diciendo que en este caso, no estoy descalificando, lo que sí estoy diciendo es que si voy a ser cuidadoso en revisar la información’.

Estos señalamientos deben llevar a los demás aspirantes y suspirantes a remojar sus barbas, porque parece que publicar señalamientos, fotos y videos en este proceso electoral, se convertirá en el deporte más lucrativo y entretenido para el respetable público elector.

Debe ser el momento para que aquellos que a las primeras fotos y cabezas de notas donde los señalen de tratos con narcos o de transas con dinero público, se derrumbarán cual castillos de naipes, dejen el lugar y cartas a quienes no tienen esos señalamientos ni cola que les pisen.

En política, hay que saber medir cada paso que se da y sus posibles consecuencias.

Eso se llama prudencia.

Y a muchos les falta saber el momento preciso para practicarla.