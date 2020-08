LA AGENDA PÚBLICA DEL EDOMEX: REFORMA DEL ESTADO Y CREACIÓN DEL MUNICIPIO 126

El síndrome de Hubris’ desmesura’, trastorno común en los líderes políticos.

Encontramos políticos megalómanos, las características esenciales para describirlos es hacerse pasar por humildes, sencillos, modestos, disciplinados, con espíritu de sacrificio, dispuestos a anteponer su felicidad personal en aras del bienestar social, frívolos, solitarios, soberbios muestran características megalómanas, pierden la realidad del contexto nacional, político, social y económico. La política de improvisaciones mediáticas de un grupo de poder sin congruencia social y administrativa. La iniciativa de acciones de políticos inmersos a su realidad sin ciudadanos.



Los hombres del poder público que sean enquistados. Las expresiones sociales de los municipios ausentes ante un grupo radical de morena y la 4T.



La simulación política con acuerdos de poder a medias una reforma de estado deberá haber consenso proyecto técnico con planeación y desarrollo que no lo hay. La última acción del gobierno del estado de México con Arturo Montiel se creó 3 municipios en el valle de Toluca. Y por acuerdos políticos en ese tiempo (1999-2005) se congelaron las iniciativas del valle de México por acuerdo de la oposición y corrupción política, los que hoy pregonan con doble discurso. La salida del senador que tres veces ha sido diputado local, a última con el mc plurinominal en el 2012 que dante delgado acordó y con la creación del binomio pri-mc en la cámara de diputados con Eruviel avila que fue compañero en la legislatura local, en su segunda vez (PRD), y su acuerdo con el ex gobernador que es de Ecatepec no pasaba nada y con grandes apoyos materiales y económicos (2012 -2017). Aparece en el 2015 con Morena como candidato a la presidencia municipal y se despacha con las plurinominales del Edomex.



El 2018, se impone para ser candidato a senador Higinio Martinez en contra AMLO y el gallo era Daniel serrano el puro y amigo de los hijos. Los gobiernos representados por morena a nivel municipal ineficientes. Políticos que han vivido del poder público más de 2 décadas, el un circulo viciosos de intereses y comparsa de los gobiernos federales y estatales del Edomex. La clara polarización de poderes de morena contra el grupo Gap representado por el Senador Higinio Martínez. El resultado se verá en quien queda a nivel nacional y estatal de las dirigencias de morena 2020 El grupo parlamentario de morena en la legislatura local presentará una iniciativa para reducir en un 50 % el número de síndicos y regidores de los ayuntamientos, la crear el municipio 126 y además impulsar la reforma del Estado en la entidad mexiquense.



LA NUEVA CONSTITUCIÓN, con la participación de actores políticos, especialistas académicos y los poderes ejecutivo y judicial. En conferencia de prensa, el líder morenista, Maurilio Hernández González, la pandemia, obligan a revisar el marco legal. ’vamos a revisar la constitución política para adecuarla a las nuevas circunstancias, que estamos viviendo y sufriendo día a día, es una responsabilidad que recae en el legislativo del estado, vamos a plantear todo un proceso de acuerdos para resolver los problemas por las vías jurisdiccionales o legislativas. Las fuerzas políticas para plantear las reformas constitucionales en la entidad. El padrino político de la izquierda Emilio CHAUFFET, en su administración se creó la constitución del Edomex (1993-1999), con el consenso de sus ahijados del Gap –PRD. Las condiciones de vida en una entidad con 18 millones de habitantes donde la pobreza, la corrupción y la inseguridad son los temas principales que preocupan a los ciudadanos, y que hoy con la pandemia están obligados a buscar un nuevo marco legal.



EL senador Higinio Martínez respaldada por varios ediles, pues consideran que significaría grandes ahorros presupuestales en estos tiempos de crisis. En muchos casos el número de regidores es excesivo para las actividades del municipio, el reducir al 50% los cabildos para 125 municipios. La creación del municipio de ciudad azteca, al dividir en dos a esta localidad con más de 2.5 millones de habitantes, y que pese a la intervención de autoridades y presupuestos federales, estatales y municipales enfrenta serios problemas, y su actual estructura administrativa es inviable política y financieramente. La propuesta fue ingresada a la legislatura por un grupo de ciudadanos, ante los graves problemas de inseguridad, movilidad, servicios públicos y trámites que enfrentan.



Para estas ocurrencias mediáticas a las reformas se requieren ajustes al Código Electoral y la Constitución local, y de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, ésta puede ser adicionada o reformada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes por la mayoría de los ayuntamientos. Actualmente, Morena tiene 36; el PRI, 12; el PT, 7; el PAN, 9; el PES, 2; el PRD, 3; el PVEM, 2; mientras que 4 son diputados independientes. Con sus aliados, del PT, PES e independientes, tienen 49. Necesitan el visto bueno de 63 municipios. De acuerdo con los resultados de la última elección, la Coalición Morena-PTA-PES ganó en 50 municipios; Morena, solo, en 6; el PRI, en 21; la Coalición PAN-PRD-MC en 29; el PAN, solo, en 4; el PRD en 2; el PT, en 1; el PVEM en 5; MC en 1; Nueva Alianza en 4; y Vía Radical en 2 Las acciones de Morena en forma unilateral ha acrecentado la polarización política al interior .el ejecutivo federal lo ha aprobado o no ¡! , la fuerza del grupo Gap es insuficiente por sí sola y precisa generar acuerdos para poner en marcha estas reformas. ¿Qué diputado del PRI, PAN, Verde o PRD les dará ese voto faltante? Y ¿cuál será el costo o el beneficio para aquellos municipios que les den esa mayoría? Lo que no deben perder de vista es que una reforma de esta envergadura requiere consenso con todas las fuerzas políticas y sociales de la entidad.



El hombre del ajedrez y juega como lo direccione el poder mismo, no hay distinción solo negocio. La raja de la elecciones del 2018 que permitió con la coalición: municipio: 25-Cuautitlán Izcalli partido/ coalición/ candidato independiente: morena-pt-pes puesto por el GAP. El dividido y débil al PT, en donde el único beneficiado es precisamente él y líder en la entidad del PT, Oscar González ’estrategias de simulación a su militancia y la utilización de los actores políticos en la negociación ’, de un partido de unos cuantos. El PT ni sus luces de sus regidores pero eso sí, apoyado por Oscar González. Los padrinos del poder Atlacomulco y de la izquierda de simulación 1993-2018-. El Higinio Martínez (2016-2018), Morena, que nace políticamente en este año 2015, su primera incursión electoral, que logra un re posicionamiento a nivel estatal de más de 570 mil votos, esto les permite, tener 5 diputados plurinominales. Diputada federal Sandra luz falcón Venegas, originaria del estado de hidalgo, vive en la colonia el arenal de Cuautla pan, ex funcionaria en varios cargos) y compañera de delfina gomez. historia y origen del gap estado de México con los personajes, salvador DIAZ ideólogo del PMS incorpora al PMS a Higinio martinez miranda doctor y trabador de la UACH y jorge de la vega membrillo profesor de la EPT hijo de chico de la vega que participo en el movimiento del 68, en 1987 sus primeras incursiones en la política fue cuando salvador DIAZ compite como candidato a la presidencia municipal por el PMS contra Humberto SANCHEZ tapia del pri , salvador DIAZ lo pone en la lista plurinominal a Higinio martinez como diputado local plurinominal llegando al congreso local (1991) del estado de México, para la elección del 93 Higinio traiciona a salvador DIAZ ya que como diputado local hace nexos con Emilio CHAUFFET el padrino de la izquierda en el valle de México, el ejecutivo local juega con su propio partido con acciones perversos de simulación y negociación. El pri nace la cruz del PRI del mismo PRI.



Su rol del sistema de Higinio: senador de 1997-2000 en la lista plurinominal numero 8 palomeado por Cuauhtémoc cárdenas y 2018-2024 senador, tres veces diputado local (1991, 2006 ,2012 plurinominal por mc), dos veces presidente municipal (2003 y 2015) y candidato a gobernador 1999 Contra Arturo Montiel, su iniciativa del gobernador crea 3 municipios en la zona del valle de México. La estrategia de la avanzada en mantener la joya de la corona del oriente del grupo Gap, lo cierto que no hay nada cierto ante esta sociedad liquidad con un estado de animo de cansancio en Texcoco (2021). Las trampas de género de Morena y las avanzadas del grupo Gap (la mancuerna Higinio por masculino y Horacio Duarte va por mujer) los suspirantes del grupo a Texcoco, Paco Vázquez dos veces diputado local y perdió la presidencia en el 2009 con Horacio Duarte (LA DIPUTACIÓN FEDERAL ) texcocanos. La telaraña de poder desde el mismo partido que les permita manejar su telaraña. El estado de ánimo de malo al priismo dependerá conforme hacia dónde y cómo .el tema la reelección, desafuero, revocación de mandato y las reformas del sistema de partidos.



EL 2021 se calienta de acuerdo a los intereses de poder. La incertidumbre y. abstención y la simulación de coaliciones de estire ante une (octubre –noviembre del 2020), con la facultad de manosear a los ciudadanos y violar sus derechos políticos electorales, con acuerdos del poder invisible, quedando en indefensión. Un PT partido de comodines del sistema y acuerdos, sin proyecto solo de la circunstancia, su militancia sin liderazgo desde la cabeza. Un partido totalmente desdibujado para el municipio de Texcoco son muchos y quiso sacar raja política, tal como lo ha hecho desde que empezó a participar políticamente pero en el municipio vecino de Chiconcuac. LA situación del PT y verde ecologista viene tejiendo desde que gano AMLO la presidencia y esto permite un aliado más para los espacios de diputaciones plurinominales del 2021. El parido PVEM acordado desde el 2019. El regidor de Texcoco, que al registrarse y después de la ’negociación’ política dio un domicilio de la comunidad texcocana de pentecostés y hoy goza de las mieles del poder del erario público.