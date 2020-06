La alcaldesa de Ixtapaluca llama al trabajo coordinado para atender a la población ante pandemia por COVID

La presidenta municipal de Ixtapaluca llama al trabajo coordinado para atender a la población ante pandemia por COVID.



Información sobre los casos de pacientes recuperados, habilitación del hospital Pedro López para atención de casos positivos y controlados por COVID, así como más pruebas diagnóstico para atender a la población ixtapaluquense, son parte de las demandas hechas por la alcaldesa Maricela Serrano en la sesión extraordinaria del Comité de Salud Municipal.



En el encuentro virtual con autoridades médicas de la jurisdicción sanitaria y de la región oriente, así como del gobierno del Estado de México hizo hincapié en que la administración que ella encabeza tiene el interés de ayudar a la población al ser uno de los municipios con mayores contagios, por ello se pronunció a favor de un trabajo permanente y coordinado.



En su participación en la video conferencia en la que también estuvo presente Rogelio Tinoco, representante del gobierno mexiquense, la alcaldesa solicitó revisar el bloqueo que hacen en los crematorios de Ixtapaluca determinadas personas y grupos, evitando el acceso para que las familias acudan con sus difuntos a recibir este servicio.



En Ixtapaluca, dijo, se cuenta con tres crematorios particulares y uno municipal y lamentó que sucedan este tipo de acontecimientos, toda vez que se trata de un asunto de salud pública el cremar a las personas que perdieron la vida por COVID, y evitar así mayores contagios.



Serrano Hernández solicitó al gobierno del Estado dar a conocer la información sobre los casos de pacientes recuperados pues, dijo, no se puede generar entre la población una imagen de miedo o pánico hacia los hospitales.



En el caso de la habilitación del hospital Pedro López dijo que esto permitiría monitorear a aquellos pacientes que han dado positivo por COVID y a aquellos que están recuperándose y no pueden volver a casa porque sus viviendas no permiten el aislamiento y sí el riesgo para contagiar a otros familiares.



Además, exhortó aumentar el número de pruebas para detectar casos por coronavirus, e informó que el Ayuntamiento contrató un laboratorio particular para aplicar pruebas en los empleados públicos que tienen contacto directo con la gente, como la policía municipal.



En su intervención, Rogelio Tinoco, representante del gobernador Alfredo del Mazo Maza hizo un reconocimiento a la participación de este comité porque se permite visualizar el modo en que el gobierno municipal trabaja para la detección y prevención del contagio, la atención a pacientes y a quienes desafortunadamente perdieron la vida.



Advirtió que, en próximos días, el gobierno de la entidad intensificará una campaña para quedarse en casa, se eviten confusiones entre la población y se derive en un aumento de contagios. Invitó al gobierno municipal a participar en una serie de conferencias y cápsulas en gestión emocional y para inhibir la violencia de género.



Durante la sesión se dio a conocer el panorama de la infección por Covid-19 para el municipio de Ixtapaluca, así como el funcionamiento del triaje respiratorio y las medidas generales que se llevan a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Además, se informó de los servicios que siguen habilitados en ese hospital para la atención de pacientes.



Por su parte, la directora del DIF Ixtapaluca, Yéssica González, y el director de Salud, Gerardo Obregón, informaron las acciones que se han llevado a cabo en sus respectivas áreas en cuanto a las medidas de prevención y atención de la población en esta pandemia