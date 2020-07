La alcaldesa Olga Medina Serrano cada vez más cerca de ser destituida del cargo ante la falta de capacidad para gobernar

La Paz, Mex.-La postura de Olga Medina Serrano de la fracción de MORENA, como presidente municipal de esta localidad, pende de un hilo, luego de que ante la falta de capacidad en el dialogo, sensibilidad y consenso con comerciantes vecinos de la calle Miguel Hidalgo a quienes reprime y hostiga a través de abuso de poder para que estos ejerzan el libre comercio establecido en el artículo 5to. de la Constitucion Política de los Mexicanos, pone en riego su envestidura como alcalde de Los Reye La Paz, denuncio a este medio informativo en entrevista, Domingo Zavala en representación de aproximadamente 150 inconformes.

Agrego el representante que la suspensión de sus actividades como comerciantes a pesar de cumplir con medidas sanitarias del COVID-19, afectan aproximadamente como a 400 familias que dependen de sus vendimias que ofrecen al público, sin embargo, la alcaldesa Olga Medina no es pareja con las medidas sanitarias, pues a nosotros nos pide no trabajar sábados y domingos, mientras los comerciantes que se apostan sobre las calles de Morelos que representa la ex presidenta municipal y ex diputada Maricela Cerón y a otra líder de nombre Alicia Neyra que representa a cientos de comerciantes en otras calles del municipio ambas militantes del PRI, no las obliga a cumplir con las medidas de sanidad, mientras que ’nosotros que votamos por la señora Olga Medina nos reprime y no conforme con ello nos impide ejercer nuestro trabajo.

Señalo que la diputada Dolores Padierna dijo que se retiraran puestos fijos y semifijos de todos los tianguis del estado motivado por el COVID-19, decretado en el periódico oficial, sin embargo ese decreto no lo respeta la edil Medina Serrano, pues incluso el mercado municipal localizado sobre la calle Morelos debería permanecer cerrado durante los días domingos y tiene tres domingos que permanece abierto o sea no respetan las instrucciones de sanidad giradas por las autoridades de salud.

Agrego que si la presidente municipal no hace caso a sus demandas de las cuales incluso ya tienen conocimiento el gobierno federal y estatal, recurrirán a otras medidas más drásticas como el cierre permanente de la carretera México- Puebla, hasta que alguna autoridad competente haga caso de nuestras peticiones.

Luego de la entrevista, más tarde los inconformes representados también por Miguel Ortiz y los 150 afectados hicieron un recorrido por las principales calles del centro del municipio portando pancartas con leyendas ’fuimos despojados de nuestras fuentes de trabajo’ ’el pueblo pone y el pueblo quita’ ’Ofelia no Eres el cambio’ ’ fuera Olga Medina’ entre otras.

Para posteriormente la caravana apostarse frente a palacio de gobierno el cual para esos momentos ya estaba sitiado por policías municipales incluso la edil Olga Medina ordeno la suspensión de labores ante inconformidad de los contribuyentes que se retiraron totalmente molestos por no poder hacer sus trámites correspondientes.

Tiempo más tarde y por fin un emisario del gobierno municipal, se dirigió hacia los representantes para pedirles que formaran una comisión para que dizque los atendiera Olga Medina, sin embargo, no hubo solución al problema, pues los inconformes fueron recibidos por funcionarios menores que carecieron de poder de decisión, o sea fueron burlados una vez más por la alcaldesa mostrando así su falta de sensibilidad, consenso y dialogo, fallando una vez más a los que en campaña juro y perjuro trabajar siempre a favor de estos.