La alianza con PRI y PRD es para evitar siga la catástrofe del país: Inzunza Armas

· Morena en el Congreso está destruyendo al país, legitima las malas decisiones del gobierno de López Obrador



· El país sumará en diciembre 120 mil muertos por Covid 19. El galeno López Gatell pronosticó 60 mil como una catástrofe y ya es el doble.



· Se han perdido millones de empleos y la economía cayó 12% y tiene 12 millones de más pobres.



El Partido Acción Nacional iría en una gran alianza con el PRI, PRD y otros partidos políticos, organizaciones sociales y la sociedad civil. A pesar de tener grandes diferencias con el PRI, estamos dispuesto a hacer una alianza por un interés superior que debemos atender que es México. Sí por una gran alianza, no de carácter programático sino estratégico para evitar que siga la catástrofe que vive el país a manos de Morena, afirmó Jorge Inzunza, presidente del PAN en el Estado de México.



’Hoy lo que nos llama es México. El país está siendo devastado por el gobierno de la cuarta transformación, que en dos años ha destruido este país, que tiene una caída económica de más de 12 puntos, causando la pérdida de millones de empleos; 12 millones de más pobres’, dijo Inzunza.



Señaló que ésta es la manera de detener a una mayoría de Morena en el Congreso que legitima las malas decisiones del gobierno, que no tiene interés en el país, sino en engañar, en mentir y en manipular. El PAN debe hacerle frente a este proyecto que está destruyendo a la nación.



La gente quiere un PAN combativo para detener al señor Andrés Manuel López Obrador, porque vamos a llegar a 120 mil muertos a final del año por la pandemia, el doble de lo que el señor López Gatell dijo y que calificó como una catástrofe

El PAN no pierde identidad con esta gran alianza, cuando se toma una decisión por un interés superior como lo es México y el PAN está pensando en México. Debemos ir por la alianza, concluyó Jorge Inzunza Armas.