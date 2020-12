La alianza de Morena será con el pueblo, con las bases de los partidos, no con las cúpulas: Adela Román

Al acudir como invitada especial especial, al reconocimiento que organizaron integrantes de la asociación ’Mujeres en Movimiento’, a la oficial de la Policía Urbana de Acapulco, Norma Leticia Soriano Parra, la alcaldesa Adela Román Ocampo, señaló que la alianza de Morena será con el pueblo, con las bases de los partidos y no con las cúpulas, en referencia al rompimiento de la coalición entre el PT, PVEM y el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Román Ocampo fue enfática en manifestar que ninguna alianza se puede cimentar en intereses personales o de grupo, sino por las propuestas en beneficio de los guerrerenses, ’el PRD se formó entre la prisión y la sangre, y da tristeza ver cómo se aliaron con los que antes los perseguían (PRI), por lo que Morena no se prestará a más de lo mismo, a la simulación, al engaño, algo que sí comparten el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México’, expresó.



A pregunta expresa de que sin la coalición, Morena perdería adeptos en junio de 2020, la alcaldesa indicó que de ninguna manera, ’yo creo que el trabajo histórico que hace nuestro mandatario AMLO es la gran muestra de que se ganarán la mayoría de los cargos de elección popular, sin embargo, no nos confiaremos y llamaremos a la unidad del partido, y así salir fortalecidos en el arranque de la contienda electoral’, acotó.



Agregó que aún no se define quién será la próxima candidata o candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, pero adelantó que espera sea antes de Navidad, ’las mujeres podemos donde nos pongan y más si es el servirle a las familias de nuestra entidad’, finalizó.