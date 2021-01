La alianza inédita, para ’rescatar al país’: dirigentes de PRI y PRD

Lo impensable en estados donde siempre fueron rivales electorales será realidad este 2021 con la alianza Va Por México, y esta unión de fuerzas partidistas, aseguran los dirigentes de PRD y PRI, es ’inédita’ porque es una medida extraordinaria para ’rescatar’ al país y retomar el rumbo del crecimiento.



La alianza llevará juntos en las boletas de al menos 11 estados y 177 distritos federales los emblemas de PRI, PAN y PRD. Va por México, explica el perredista, tendrá métodos de control para impedir que quienes lleguen a San Lázaro traicionen la confianza de los ciudadanos que voten por ellos para quitarle la mayoría a Morena —el partido que prácticamente ha dejado a un lado el diálogo con la oposición para aprobar la agenda oficial— u obedezcan a intereses ajenos a ella. En entrevista con MILENIO, los líderes del PRD, Jesús Zambrano, y del PRI, Alejandro Moreno, defienden esta unión de fuerzas partidistas que busca arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Moreno reconoce que hay cuestionamientos hacia el acuerdo electoral con sus otrora rivales: ’no es contra ellos, es una alianza electoral en favor de los mexicanos, de rescatar nuestras instituciones y programas exitosos que se han perdido y son necesarios, de retomar el rumbo del crecimiento, a favor del empleo, de las mujeres, de los jóvenes’. En diciembre de 2012 todos los partidos políticos se unieron para firmar el Pacto por México en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, y así impulsar, desde el Congreso, un paquete de reformas estructurales.



Eso provocó la ruptura del PRD con Andrés Manuel López Obrador y sentó las bases para la creación de Morena. Ocho años después las fuerzas políticas, ya con Morena convertido en el partido mayoritario en el Congreso, PRI, PAN y PRD, hoy desde la oposición, vuelven a unirse para tratar de evitar que Morena se quede con la mayoría en San Lázaro y gane en la mitad del país. El priista y el perredista aseguran que la alianza, impensable hace algunos años, hoy se cristaliza con la finalidad de evitar que el gobierno de López Obrador termine con los contrapesos, y advierten del riesgo de que el titular del Ejecutivo pretenda convertir el proceso de 2021 en una elección de Estado. ’López Obrador está queriendo generar las condiciones para que haya una elección de Estado, orquestada directamente por él, ese es el gran riesgo y por ello busca someter al juez en la materia, que es el Tribunal Electoral’, advierte el dirigente del PRD. De ahí, las críticas del Presidente a la alianza opositora, que añadió, son una muestra de preocupación. ’Del tamaño de la respuesta del Presidente es la dimensión de su preocupación, si no fuera así, ¿Para qué le dedicaría tanto tiempo para estarnos denostando y metiéndose indebida, artera, irresponsable e inconstitucionalmente en el proceso electoral’. Zambrano dijo además que el Presidente ’sabe que sin él, Morena es perfectamente derrotable’.

En tanto, el priista asegura que, a diferencia de 2018, el Presidente no estará en la boleta y ’no debe estar. El gobierno tiene mucho trabajo y debe enfocarse en solucionar la crisis de salud y económica que enfrentamos, eso es lo que debe urgir al gobierno’. Además, ’Morena enfrenta muchos problemas internos y de desencanto con la ciudadanía, mucha gente que les dio su voto en 2018 hoy se arrepiente y no les darán nuevamente su confianza’.



Para Moreno, los resultados electorales en Coahuila e Hidalgo dejan ver que ’Morena es un partido de paso’ y los ciudadanos se han dado cuenta que mucho de lo que prometió ’era solo eso, promesas’. Busca ’rescatar a los mexicanos que se han visto perjudicados por decisiones como la desaparición de los fideicomisos que permitían el desarrollo de la investigación y tecnología’, afirmó el priista. NEGATIVOS PRI, PAN y PRD encabezaron los comentarios negativos en medios de comunicación durante los primeros tres días de precampaña, según el monitoreo electoral que realiza la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Te recomendamos: Alianza del PAN, PRI y PRD va con mujeres para gubernatura en cuatro estados El Instituto Nacional Electoral informó que del 23 al 26 de diciembre, en radio y televisión se destinaron un total de 18 horas, 20 minutos, 13 segundos para hablar de los partidos políticos. ’El partido con más valoraciones positivas fue Morena y los que tuvieron más negativas fueron PAN, PRI y PRD’, apuntó el instituto. El documento agrega que en el análisis a los 63 noticiarios y 10 programas de revista o espectáculos más importantes del país, por su audiencia, menciona que el partido con más tiempo de transmisión fue el PAN, con 3 horas 51 minutos, 51 segundos. Finalmente, el INE difundió la lista de paridad que entregaron los partidos, una vez que se venció el plazo del Tribunal Electoral para que informaran en cuáles de las 15 gubernaturas postularán a siete mujeres. Y ADEMÁS COVID Y CONSERVADURISMO, RETOS: MONREAL El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que 2021 será un año de desafíos, entre ellos los de acabar con la pandemia de covid-19 y vencer al conservadurismo en las urnas. Te recomendamos: Con AMLO fue cómodo ganar en 2018, sin él, hay que trabajar al 200% en 2021: Monreal El legislador enumeró igualmente entre los retos para este nuevo año profundizar los cambios en el país y convencer ’a la buena’ de continuar el rumbo del cambio de régimen. ’2021 será un año de desafíos: acabar con la pandemia; profundizar los cambios en el país; convencer, a la buena, de continuar el rumbo del cambio de régimen; construir una sociedad libre de ataduras y dogmas; sacudirnos temores y titubeos, y vencer en las urnas al conservadurismo’, señaló Monreal en un mensaje a través de redes sociales. El también presidente de la Junta de Coordinación Política advirtió que el futuro de la patria estará en juego en 2021, pues los mexicanos decidirán entre continuar el proceso de transformación o volver al viejo régimen. Con información de: Jannet López Ponce.