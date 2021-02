La alianza PRI-PRD es incluyente y participativa: Mario Moreno

’Reconozco sin ninguna duda la fuerza y liderazgo político de Evodio Velázquez Aguirre’



Chilpancingo, Gro., 17 febrero 2021.- El virtual candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, dijo que la fortaleza de la alianza radica en la unidad y la valiosa participación de sus militancias, dirigentes y líderes políticos sin excepción.



’A lo largo de más de 25 años de trayectoria política he aprendido a valorar el esfuerzo y la aportación de todos quienes participan en cada proyecto político sin importar posiciones ni jerarquías, porque de nada sirve el trabajo de unos sin el esfuerzo de otros; todos suman, todos abonan, todos son importantes’.



En ese sentido, Moreno Arcos aseguró que la alianza PRI-PRD no será la excepción, ya que se trata de un proyecto incluyente, participativo y sin mezquindades de ningún tipo en el que todos sus integrantes son valiosos.



Agregó que de cara a los comicios del próximo 6 de junio, la alianza será fuerte y sumamente competitiva en la medida en que todos asuman el compromiso de trabajar unidos por el interés colectivo de Guerrero.



Moreno Arcos destacó que uno de los grandes retos es justamente alcanzar el equilibrio para garantizar la participación de las estructuras de ambos institutos políticos, lo anterior con verdadera representación en la toma de decisiones. ’Yo reconozco su fuerza y representatividad por lo que será fundamental que todos nos involucremos en esta responsabilidad que ya está generando iniciativas progresistas en todos los ámbitos’.



’Cada día se fortalece más esta alianza que se ha tejido con la participación de todas y todos a partir de la igualdad entendida como el derecho que todos tenemos a ser respetados y tomados en cuenta’.



En ese sentido, reconoció nuevamente la fortaleza del PRD, sus dirigentes y líderes políticos, especialmente de Evodio Velázquez Aguirre de quien dijo ’es un político que ha construido un liderazgo importante al frente de Nueva Mayoría y el Frente Amplio Democrático Guerrerense al que ya se han sumado varias fuerzas políticas; yo le reconozco y respeto mucho, sin duda es un cuadro valioso que le dará presencia y fortaleza a este gran proyecto político por Guerrero’.



Casi para concluir, Moreno Arcos insistió, ’sé que vamos a contar con la valiosa participación de nuestro amigo Evodio Velázquez, con quien en los próximos días habremos de coincidir. Por eso los convoco a que nos unamos por Guerrero. No son tiempos de restar, sino de trabajar en equipo y con ahínco en cada una de nuestras tareas y responsabilidades. En este proyecto cabemos todos’, finalizó Moreno Arcos.