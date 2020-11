La alianza PRI-PRD es para ganar; la nueva realidad no puede detenerse en actitudes irreconciliables: Bernardo Ortega

www.guerrerohabla.com



El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local Bernardo Ortega Jimenez, manifestó que la alianza electoral que estableció el PRD y el PRI es para ganar, y señaló que esa coalición ya puso nerviosos a muchos porque se sumaron las 2 principales fuerzas políticas que hay en el estado, que en la elección de 2018 ganaron la mayoría de los ayuntamientos.

Además, el legislador perredista manifestó que en los comicios del 6 de junio del próximo año, los guerrerenses escogerán entre una propuesta que divide y confronta a la sociedad, y otra que impulsa la unión, la suma de esfuerzos y el respeto a quien piensa diferente como es la que integra el PRI y el PRD.

En términos llanos Bernardo Ortega señaló que de nada sirve participar en una elección para perder, y resaltó que la alianza que establecieron PRD y PRI es para ganar.

’En esta elección se escogerá entre una propuesta que divide y confronta a la sociedad, y otra que impulsa la unión, la suma de esfuerzos, el respeto al que piensa diferente’, dijo el también ex presidente municipal de Quechultenango.

Para impulsar el desarrollo de Guerrero ’tenemos que sumar’, indicó el legislador perredista. Además, atribuyó las críticas que hacen ex perredistas a la alianza electoral PRI-PRD por la gubernatura del estado, ’al nerviosismo que les ocasiona la suma de las dos fuerzas políticas más importantes de la entidad’.

Recordó que en el proceso electoral de 2018 de ayuntamientos y diputados, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional ganaron la mayoría de los ayuntamientos, además emergen de procesos de afiliación que confirman su fuerza electoral en Guerrero.

Bernardo Ortega rechazó que la alianza electoral por la gubernatura del estado que concretaron el PRI y el PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), implique una renuncia a la identidad del partido ni a su ideología. Aclaró que entre ambos partidos se puede construir a partir de las coincidencias. Como ejemplo citó que el PRI es miembro de la Internacional Socialista, y agregó:

’Debemos comprender que en la nueva realidad política los partidos no pueden detenerse en actitudes irreconciliables ni apostarle a la confrontación, hoy asumimos el reto de ir juntos, de hacer realidad la posibilidad de un cambio a favor de la gente’.

Rechazó que con el PRI se haya establecido una alianza pragmática en la búsqueda del poder. ’Se trata de construir un proyecto en el que se sumen las plataformas ideológicas de cada partido’, puntualizó.

También aclaró que las principales fuerzas políticas de Guerrero y del país le apuestan a ganar a través de las alianzas, ’no reconocerlo puede ser la diferencia entre ganar y perder’.