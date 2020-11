La alianza PRI-PRD por la gubernatura del estado será la mejor opción en Guerrero: Mario Moreno

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 27 noviembre, 2020.-El político chilpancingueño Mario Moreno Arcos dijo que las denostaciones que hay de actores políticos contra la alianza electoral PRI-PRD ’es por temor, por preocupación y porque saben que van a perder’. Destacó que esa unión partidista es garantía para que en el estado siga prevaleciendo la gobernabilidad con políticas de altura en beneficio de los guerrerenses, sobre todo de los sectores más desprotegidos, y recalcó que trabaja para ser el candidato del PRI a la gubernatura del estado.

En entrevista el ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, señaló que los adversarios políticos difícilmente festejarían la alianza electoral que establecieron los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por la gubernatura del estado.

’Lo que tú vas a escuchar de algunos otros partidos serán denostaciones, eso es normal en los procesos electorales, yo no esperaría que lo estuvieran celebrando o que vayan hacer un baile porque logramos una alianza; por supuesto van a lanzarse con adjetivos que a lo mejor no serán agradables’, indicó.

El también ex presidente municipal de Chilpancingo y ex diputado federal, aclaró que en la actualidad los partidos modernos hacen alianzas, se coaligan cuando buscan un interés y un fin común, ’y es lo que tenemos hoy entre el PRI y el PRD, pero además la preocupación que tienen es porque saben que van a perder porque el PRI va a ganar junto con el PRD’.

En la alianza electoral será fortalecida la unidad para generar fortaleza, que es fundamental en el proceso electoral, indicó Mario Moreno Arcos.

Aclaró que en el Partido Revolucionario Institucional no hay desprendimiento de militantes por la alianza electoral que se estableció con el Partido de la Revolución Democrática, y calificó como natural la migración de personas a otros partidos en las contiendas, porque cada quien va a cuidar sus intereses, ’pero eso a mí no asusta’.

No dudó que habrá desprendimientos de militantes y de simpatizantes en la alianza electoral que establecieron otros partidos políticos para la elección de gobernador, ’eso es lo más natural’.

Mario Moreno dijo a los perredistas y a los priístas de Guerrero que en la alianza electoral que estableció el PRI y el PRD ’vamos a ganar todos, vamos por el futuro desarrollo de Guerrero’. Señaló que por ser una alianza ganadora ’genera comentarios adversos de quienes seguramente serán adversarios’, pero quiero decirle a toda esta gran base que vamos a lograr una gran unidad, pero sobre todo vamos a generar certeza y certidumbre para que este estado se siga desarrollando’.

Mario Moreno destacó que tiene muchas amigas y amigos que militan en el Partido de la Revolución Democrática. Dijo a la sociedad en general que la alianza PRI-PRD consolidará en un muy corto plazo una gran unidad para ganar la gubernatura de Guerrero.

Informó que en los lugares que ha visitado ha encontrado un gran ánimo de la gente decidida a participar, ’eso es lo que me contagia, por eso tengo mucha certeza y seguridad que lograremos cosas importantes, trascendentes pero no para Mario ni para nadie en particular, será para Guerrero, ese es el reto que tenemos’.

En la entrevista Mario Moreno recordó que el PRI está en vías de emitir la convocatoria dirigida a quienes aspiren a la candidatura a gobernador, que establecerá los requisitos y los tiempos de registro y de precampaña en el marco del proceso interno de selección de candidatos. Recordó que el candidato priísta surgirá de una convención de delegados.

Mario Moreno dijo que trabaja para ser el candidato del PRI a la gubernatura del estado. ’No he bajado la guardia ni la voy a bajar, sé que hay otros compañeros que también están en esa aspiración, pero insisto, estoy muy echado para adelante y tengo la confianza de que abanderaré al Partido Revolucionario Institucional’.

Mario Moreno dijo que es un político vigente que trabaja todos los días con resultados a favor de la gente, en las oportunidades que ha tenido en la administración pública federal, estatal y municipal y en los cargos de representación popular.

Resaltó que está demostrada su capacidad para gestionar y bajar recursos federales para impulsar el desarrollo. ’La humildad y la sencillez con la que siempre me he conducido pueden ser una buena carta de presentación para que el PRI tenga un abanderado fuerte a la gubernatura del estado, un abanderado que garantice competencia, pero sobre todo que garantice ganar el gobierno de Guerrero’.

Se pronunció porque junto con Manuel Añorve y Héctor Apreza ’vayamos unidos en una candidatura que nos permita mandar una señal positiva al hacia el exterior, hacia afuera, donde digamos que los priístas tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, de que estamos unidos al interior del PRI para competir con el candidato del PRD en el proceso interno de la alianza electoral, y con ello mandar el mensaje a la sociedad de que los priístas tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, que los priístas sabemos gobernar y queremos seguir gobernando Guerrero’.