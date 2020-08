PALACIO

Por Mario Díaz



La Alianza y el GOAN



-Petición de renuncia fortaleció a López-Gatell

-No se coordinaron gobernadores opositores

-¿Amenaza de sanción será ’llamarada de petate’?



LA Alianza Federalista integrada por mandatarios estatales de distintas corrientes partidistas y uno independiente no tan solo no logró su objetivo de al menos inquietar al subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL y, en cambio, exhibió criterios distintos entre miembros del GOAN (Gobernadores de Acción Nacional).



JAVIER CORRAL, gobernador de Chihuahua, y FRANCISCO DOMÍNGUEZ de Querétaro, se desligaron del escrito signado por nueve gobernadores de la Alianza Federalista, solicitando la renuncia de LÓPEZ-GATELL al considerar que ha tomado medidas insuficientes para combatir la pandemia del Covid-19, enfermedad que ha cobrado más de 48 mil muertes en el país.



La Alianza Federalista y Gobernadores de Acción Nacional son bloques opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, cuyos integrantes pretenden ser el contrapeso en el régimen lopezobradorista.



La postura de los gobernantes que no comulgan con la 4T derivó de la postura de la abogada de la Secretaría de Salud, MARICELA LECUONA GONZÁLEZ, al advertir sobre sanciones civiles, administrativas o penales para aquellos gobernadores que no respeten el semáforo epidemiológico.



La respuesta de los virreyes aztecas emanados del PAN, PRI, MC y uno independiente no se hizo esperar, con el escrito de petición de renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud y vocero oficial de la pandemia.



Los mandatarios firmantes son MARTÍN OROZCO, de Aguascalientes; MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, de Coahuila; JOSÉ PERALTA, de Colima, JOSÉ ROSAS AISPURO, de Durango; DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ, de Guanajuato; ENRIQUE ALFARO, de Jalisco; SILVANO AURELOLES, de Michoacán; JAIME RODRÍGUEZ, de Nuevo León; y FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas.



FRANCISCO DOMÍNGUEZ, gobernador de Querétaro y presidente del GOAN, se desligó del asunto, al igual que JAVIER CORRAL, mandatario de Chihuahua e integrante del grupo.



Además de los intereses distintos que exhibieron la Alianza Federalista y Gobernadores de Acción Nacional, los fieles a la Cuarta Transformación respaldaron la actuación del responsable de enfrentar la pandemia que llegó a cifra record de contagios el primer día de agosto, enfatizando que se trata de una ’precipitación electoral’.



Al margen de intereses políticos, lo cierto es que el gobierno mexicano no adoptó medidas precautorias para hacer frente a la pandemia que se había generalizado en el viejo continente.



Se atendió a destiempo el cierre de fronteras, el confinamiento, la paralización de actividades no esenciales, la sana distancia y, finalmente, se ordenó el relajamiento de medidas en plena propagación del coronavirus.



También, a sugerencia del doctor HUGO LÓPEZ GATELL, se desestimaron las pruebas rápidas para detectar contagios y se apostó a la no saturación del sistema hospitalario a cambio de prolongar el tiempo de propagación. Políticamente aporta un buen dividendo presumir disponibilidad de camas y ventiladores.



Desde otra perspectiva, es más que evidente lo errático de los pronósticos de LÓPEZ-GATELL respecto a duración de la cadena de transmisión, velocidad, número de contagios y fallecimientos. A poco más de 5 meses que se registró el primer contagio en México es tiempo que ni tan siquiera se puede observar la luz al final del túnel.



Recapitulando, tal parece que al escrito de la Alianza Federalista y el deslinde de algunos mandatarios del GOAN lejos de perjudicar al hombre del sexenio en la Secretaría de Salud federal, prácticamente lo han fortalecido.



Además, será por demás interesante conocer si el amague de sanciones civiles, administrativas y penales por parte de la SSA a gobernadores que no respeten el semáforo epidemiológico va en serio o se trata de mera ’llamarada de petate’.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas expresa sus condolencias por el fallecimiento del compañero OVIDIO REYES RUIZ, presidente del Club de Periodistas de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, víctima del Covid-19.

REYES RUIZ también ocupaba el cargo de vicepresidente Zona Sur de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos.



II.-En Iguala, Guerrero, fue asesinado a balazos el periodista PABLO MORRUGARES PARAGUIRRE, director del portal PM Noticias de Iguala, junto con su escolta policial.

El 7 de mayo de 2016, manos criminales intentaron ejecutarlo, pero fallaron en la misión y desde entonces se integró al programa Medidas de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Independientemente de que se trata de un homicidio que debe ser investigado y encarcelados los responsables, llama la atención que el mortal atentado ocurrió en el interior de un antro de vicio, cuando el sentido común-por la amenaza de muerte y protección de la SEGOB-sería no visitar ese tipo de establecimientos.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

[email protected]